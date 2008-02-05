دکتر مرضیه مهرافزا در گفتگو با خبرنگار مهر، به پیشرفت های علمی متخصصین داخلی کشور در این زمینه اشاره و تصریح کرد: بیش از 98 درصد افراد نابارور در کشور می توانند صاحب فرزند شوند.

وی از راه اندازی بانک تخمک و اسپرم در کشور و امیدهای تازه برای صاحب فرزند شدن زوجهای نابارور و افراد مبتلا به انواع بیماریهای صعب العلاج خبر داد و افزود: مردان و زنانی که به دلایل گوناگون، باروری خود را به تاخیر می اندازند نیز، می توانند اسپرم و تخمک خود را تا سالهای متمادی در این بانک ها نگهداری و در مواقع نیاز، مورد استفاده قرار دهند.

مهرافزا به تولد نخستین نوزاد نسل شیشه ای در ایران اشاره کرد و گفت: سرانجام پس از 7 سال تحقیق و مطالعه علمی، اولین نوزاد حاصل از انجماد شیشه ای جنین، در کمال سلامت به دنیا آمد.

رئیس موسسه علمی، تحقیقاتی فناوریهای نوین پزشکی مهر رشت، توضیح داد: فناوری انجماد شیشه ای یکی از پیشرفته ترین و جدیدترین روشهای درمان ناباروری در دنیا است.

وی ادامه داد: با استفاده از این روش، تخمکهای اضافی هر زن به صورت انجماد شیشه ای در بانک انجماد نگهداری می شود تا در سالهای بعد، مورد استفاده خود بیمار قرار بگیرد.

مهرافزا گفت: پدر و مادر دختر متولد شده با این شیوه( اولین نوزاد نسل شیشه ای)، پس از گذشت 7 سال از ازدواجشان و به دلیل ناموفق بودن چهار دوره درمانی از طریق روشهای آزمایشگاهی، سرانجام از این طریق صاحب فرزند شدند.