رشد 30 درصدی کتب برگزیده در بیست و پنجمین دوره کتاب سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جایزه، دکتر منوچهر اکبری دبیر علمی بیست و پنجمین دوره کتاب سال گفت: هر چند تعداد کتابهای بررسی شده با سال قبل یکسان است اما در این دوره شاهد رشد آثار برگزیده در حوزه های مختلف هستیم.

وی با بیان اینکه ملاک انتخاب اثر سال انتشار کتاب است، گفت: سال 85 حدود 7500 عنوان کتاب منتشر شد که در مقایسه با آمار سال 84 در یک سطح است. کتابهای رسیده طبق رده بندی دیویی در 11 گروه اصلی (52 زیرشاخه) توسط کارشناسان و اساتید زبده دانشگاهی بررسی شدند که از این میان در 14 گروه کتاب برگزیده و 22 گروه کتاب تقدیری انتخاب شده است.

دبیر علمی بیست و پنجمین دوره کتاب سال درباره روند اجرای داوری مرحله دوم، افزود: در هر رشته بین 3 تا 8 کتاب به مرحله دوم راه پیدا کرده اند اما در برخی رشته ها که موضوع فرعی دارند تا 12 کتاب نیز به مرحله دوم رسیده است.

وی در ادامه با بیان معیارهای انتخاب کتاب سال گفت: معیارهای انتخاب در هر حوزه متفاوت است. برای مثال در حوزه کتاب کودک، نقاشی و تصویرگری اهمیت دارد و در حوزه ادبیات داستانی نوآوری و بدیع بودن اثر مورد توجه قرار می گیرد. در برخی نیز مولف تلاش می کند هویت دینی و ملی و یا گذشته افتخارآمیز کشور را احیا کند که هر یک از این موارد در کنار فاکتورهای داوری از امتیازات ویژه ای برخوردار است.