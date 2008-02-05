افزایش 94 درصدی تردد مسافران در مرزهای جلفا و نوردوز

علی فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: طی 9 ماه نخست سال جاری گذشته تعداد 443 هزار و 428 نفر مسافر از مرزهای جلفا و نوردوز جابه جا شده اند که این میزان در مدت مشابه سال قبل 229 هزار و 150 نفر بوده است.

به گفته وی، 257 هزار و 557 نفر از مسافران یاد شده ایرانی بوده و بقیه اتباع خارجی کشورهای منطقه را شامل می شوند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذرابیجان شرقی همچنین به میزان رفت و آمد خودروها از مرزهای یاد شده اشاره کرد و گفت: تا پایان آذرماه سال جاری تعداد 32 هزار و 241 خودرو از مرز جلفا تردد کرده اند که در این میان سهم خودروهای ایرانی 6 هزار و 501 دستگاه و سهم خودروهای خارجی نیز 15 هزار و 740 دستگاه بوده است.

وی گفت: در این مدت تعداد 48 هزار و 824 خودرو نیز از مرز نوردوز تردد داشته اند که در این بین 34 هزار و 494 دستگاه خودرو متلق به اتباع ایرانی و 14 هزار و 320 دستگاه نیز خودروهای خارجی را شامل می شدند.

مرز جلفا در شمال آذربایجان شرقی محل تردد و نیز تجارت مسافران و بازرگانان ایران با جمهوری خودمختار نخجوان بوده و مرز نوردوز در فاصله ای کوتاه از این شهرستان ، راه ارتباطی زمینی آذربایجان شرقی با کشور ارمنستان است.