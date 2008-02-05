تغییر مناجات ضد یهودی واتیکان تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، پاپ بندیکت شانزدهم در نظر دارد اشاره به کوری و تاریکی یهودیان و درخواست برای تغییر دین آنها از یهودیت به کاتولیک حذف کند.

پاپ از زمانی که استفاده گسترده از عشای ربانی تریدنتین را که پیشتر در روز جمعة الصلیب مورد توجه بود آزاد کرده است برای اعمال این تغییر تحت فشار فرار گرفت.

در این نیایش آمده است: "خداوندا محبت خود را حتی از یهودیان دریغ نفرما، دعاهایی که ما برای کوری این مردم می خوانیم را شنوا باش تا باشد آنها نیز مسیح را به عنوان نور حقیقت تو مورد تصدیق قرار داده و از تاریکی رهایی یابند."

شورای بین المللی مسیحیان و یهودیان مستقر در آلمان سال گذشته به پاپ نامه نوشت و در مورد استفاده از چنین زبانی که عمیقاً تخریب کننده است ابراز نارضایتی کرد.

دفتر این شورا در بریتانیا نیز که با ریاست کاردینال کاتولیک کورمک مورفی اوکانر رئیس کلیسای کاتولیک در بریتانیا اداره می شوند پاپ را مورد انتقاد قرار داد.

جین کلمنت مدیر برنامه‌های این مرکز گفت: این شورا از حق هر گروه دینی برای نیایش به هر طریقی دفاع می کند، اما امیدواریم پاپ مسئله نیایشی که می تواند به رویکرد ضد یهودی مسیحیان اشاره کند را مورد بررسی قرار دهد.

سازمانهای یهودی نیز از تصمیم پاپ برای اصلاح این نیایش استقبال کردند.

خاخام دیوید روزن رئیس کمیته بین المللی مشورتهای بین دینی گفت: این اقدام بندیکت شانزدهم نشان می دهد که وی به شدت به پیشبرد روابط با جامعه یهودی متعهد است.

این نیایش که پس از شورای واتیکان دوم براساس قوانین جدید در مناطق مختلف کلیسایی برگزار نمی شد و تنها با شرایط خاص کشیش بخش مجاز به برگزاری آن بود. قوانین جدید واتیکان پس از شورای دوم تصریح می کرد که این مراسم را می توان به زبان رایج در هر کشوری برگزار کرد و الزامی در به کارگیری زبان لاتین که برای بسیاری از مسیحیان کلیسا ناشناخته است، وجود ندارد، اما حکمی که سال گذشته بندیکت شانزدهم صادر کرد شرایط برگزاری این نیایش را که پیش از آنها تنها در روز جمعة‌الصلیب برگزار می شود تسهیل کرد.

روز جمعة‌الصلیب روزی است که مسیحیان تصلیب مسیح(ع) را گرامی می دارند و 1/1 میلیون کاتولیک جهان در نیایشهای خود می خواهند که خداوند حجاب را از قلب یهودیان کنار بزند تا آنها نیز مسیح را دریابند.