سازمان لیگ فدراسیون والیبال گنبدی ها را تهدید به محرومیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور فردا وارد هفته بیستم می شود. این درحالیست که مسئولان باشگاه استقلال گنبد هنوز 10 میلیون تومان حق ورودی خود به این رقابت ها را پرداخت نکرده اند.

همچنین تیم والیبال استقلال گنبد هنوز 2 میلیون تومان بدهکاری خود بابت جذب بازیکن خارجی که باید توسط فدراسیون والیبال به فدراسیون جهانی این رشته پرداخت شود را به حساب فدراسیون واریز نکرده است.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال که پیش از این نیزمسئولان تیم استقلال گنبد را نسبت به پرداخت بدهکارهای خود توجیه کرده بود به آنها اولتیماتوم داده تا روز شنبه هفته آینده نسبت به انجام این کار اقدام کنند در غیر این صورت بدون پذیرش هیچ گونه عذری از دور بازی های لیگ برتر کنار گذاشته می شوند.