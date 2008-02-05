  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۳۵

20 رشته قنات در استان سمنان بازسازی می شوند

20 رشته قنات در استان سمنان بازسازی می شوند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از بازسازی‪ ۲۰‬رشته قنات در استان در طرح بازسازی و مرمت قنوات خبر داد.

حسین علیپوران در گقتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: این طرح با اعتبار پنج میلیارد ریال در دست اجراست که 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: طرح ‌تجهیز و نوسازی اراضی سنتی با اعتبار یک میلیارد و ۶۸۰میلیون ریال در سطح استان در حال اجراست که در 42 هکتار از اراضی عملیات تسطیح اساسی به انجام رسیده و در سطح۳۴۴‬هکتار عملیات تسطیح نسبی با 96 درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است.

علیپوران خاطرنشان کرد: طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی زیر سد مخزنی با اعتبار شش میلیارد ریال در 320 هکتار از اراضی عملیات تسطیح اساسی در استان در حال اجراست.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان‌سمنان با اشاره به اجرای طرح‌های کوچک تامین آب شامل احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی تصریح کرد: بیش از۲۸هزار متر مربع استخر ذخیره آب با اعتبار بیش از ۱۰میلیارد ریال از اعتبارات ملی و استانی در این استان در دست اجراست.

به گفته وی، طرح کانالهای آبیاری عمومی با اعتبار بیش از پنج میلیارد ریال با پیشرفت 40 درصدی در استان سمنان در حال اجراست.

کد مطلب 633383

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها