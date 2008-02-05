20 رشته قنات در استان سمنان بازسازی می شوند

حسین علیپوران در گقتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: این طرح با اعتبار پنج میلیارد ریال در دست اجراست که 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: طرح ‌تجهیز و نوسازی اراضی سنتی با اعتبار یک میلیارد و ‪ ۶۸۰ ‬ میلیون ریال در سطح استان در حال اجراست که در 42 هکتار از اراضی عملیات تسطیح اساسی به انجام رسیده و در سطح ‪ ۳۴۴‬هکتار عملیات تسطیح نسبی با 96 درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است.

علیپوران خاطرنشان کرد: طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی زیر سد مخزنی با اعتبار شش میلیارد ریال در 320 هکتار از اراضی عملیات تسطیح اساسی در استان در حال اجراست.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان‌سمنان با اشاره به اجرای طرح‌های کوچک تامین آب شامل احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی تصریح کرد: بیش از ‪ ۲۸ ‬ هزار متر مربع استخر ذخیره آب با اعتبار بیش از ‪ ۱۰ ‬ میلیارد ریال از اعتبارات ملی و استانی در این استان در دست اجراست .

به گفته وی، طرح کانالهای آبیاری عمومی با اعتبار بیش از پنج میلیارد ریال با پیشرفت 40 درصدی در استان سمنان در حال اجراست.