20 رشته قنات در استان سمنان بازسازی می شوند

حسین علیپوران در گقتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: این طرح با اعتبار پنج میلیارد ریال در دست اجراست که 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی افزود: طرح تجهیز و نوسازی اراضی سنتی با اعتبار یک میلیارد و ۶۸۰میلیون ریال در سطح استان در حال اجراست که در 42 هکتار از اراضی عملیات تسطیح اساسی به انجام رسیده و در سطح ۳۴۴هکتار عملیات تسطیح نسبی با 96 درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است.
علیپوران خاطرنشان کرد: طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی زیر سد مخزنی با اعتبار شش میلیارد ریال در 320 هکتار از اراضی عملیات تسطیح اساسی در استان در حال اجراست.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استانسمنان با اشاره به اجرای طرحهای کوچک تامین آب شامل احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی تصریح کرد: بیش از ۲۸هزار متر مربع استخر ذخیره آب با اعتبار بیش از ۱۰میلیارد ریال از اعتبارات ملی و استانی در این استان در دست اجراست.
به گفته وی، طرح کانالهای آبیاری عمومی با اعتبار بیش از پنج میلیارد ریال با پیشرفت 40 درصدی در استان سمنان در حال اجراست.
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