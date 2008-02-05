74 درصد تولید سیمان آذربایجان شرقی سهم مردم است

صادق نجفی به خبرنگار مهر در تبریز گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در در کمیسیون نظارت آذربایجان شرقی، 74 درصد تولید سیمان استان به بخش مردمی اختصاص یافته است.

وی دلیل این تصمیم را فعال شدن حوزه ساخت مسکن اعلام کرد و افزود: بر اساس مصوبه دولت ، 74 درصد تولید سیمان استان سهم مردم بوده و دستگاه‌های دولتی باید سیمان و فولاد مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین نمایند.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به سال جدید گفت: ذخیره سازی میوه ایام نوروز در آذربایجان شرقی از مدت‌ها پیش آغاز شده و از بابت تهیه میوه در این ایام جای نگرانی وجود ندارد.

وی افزود: به منظور ارایه میوه مورد نیاز خانواده ها برای ایام عید،‌ نمایشگاه فروش بهاره میوه در تبریز و سراسر استان از اواخر اسفند ماه جاری برپا خواهد شد.