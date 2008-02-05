پیشرفت 95 درصدی احداث سد شمیم/ تداوم عملیات اجرایی سد نیان

به گزارش خبرنگار مهر در بندر عباس، در این پروژه که در دومین روز از سفر رسانه ای هیئت دولت به هرمزگان مورد بازدید قرار گرفت ، مدیر کل آب منطقه ای هرمزگان در حضور مشاور رسانه ای و مطبوعاتی رئیس جمهور به ارائه گزارشاتی مفصل از روند اجرایی این دو سد پرداخت.

مظفر افسایی افزود: این سد دو مخزنه در 45 کیلومتری شرق بندر عباس احداث شده است با توان ذخیره سازی 130 میلیون متر مکعب آب به منظور تامین مورد نیاز شهرهای بندرعباس، خمیر، قشم و صنایع بزرگ منطقه اقتصادی خلیج فارس صورت می گیرد و تاکنون برای احداث آنها بیش از 800 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: با بهره برداری کامل از آن در خرداد 87 بخش وسیعی از زمینهای زیر دست این سد تقدیر خواهد شد و بسیاری از مشکلات کمبود در اراضی منطقه قلعه قاضی و اراضی کشاورزی شرق شهر بندر عباس تامین می شود

وی افزود: بدنه سد نیان از نوع خاکی با هسته رسی با 75 درصد پیشرفت فیزیکی همراه است که با بهره برداری کامل از این سد دو مخزنه در اواسط سال 87 مشکل آب بیش از 450 هزار نفر از مردم هرمزگان مرتفع و کشاورزی منطقه زیر دست سد با رونق ویژه همراه خواهد شد.

کلهر و جوانفکر دو مشاور رسانه ای و مطبوعاتی رئیس جمهور خبرنگاران را در بررسی مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور همراهی می کنند.