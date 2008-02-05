به گزارش خبرنگار مهر، تالار سنگلج صبح امروز سه‌شنبه 16 بهمن با حضور محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد، حسین پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی، عزت‌الله مهرآوران، مریم معترف رئیس اداره تئاتر، محمود فرهنگ مدیر سابق تالار سنگلج، سیدعظیم موسوی و تعدادی از هنرمندان تئاتر و اهالی رسانه به طور رسمی بازگشایی شد.در این مراسم ایمانی خوشخو با اشاره به سابقه طولانی فعالیت تالار سنگلج گفت: "این تالار سال 1344 تاسیس شده و قدمت آن اشاره‌ای به این مسئله است که سنگلج علاوه بر محلی برای اجرای نمایش بخشی از میراث فرهنگی کشور است. وزارت ارشاد در نظر دارد سال 87 حجم ساخت و سازهای فرهنگی را افزایش دهد و این مهم با همکاری دفتر طرح‌های عمرانی ارشاد پیگیری می‌شود."

وی ادامه داد: "محله سنگلج با توجه به قدمت آن همواره مورد علاقه اهالی تهران است. به نظر من با توجه به تلاش‌هایی که در زمینه گسترش فرهنگ و هنر کشور می‌شود، این عرصه از مظلومیت خارج شده است. یکی دیگر از طرح‌هایی که در گسترش مکان‌های فرهنگی در دست بررسی است توجه به بافت فرهنگی هنری تالار وحدت تا تئاتر شهر است که در نظر داریم امکاناتی در آن طراحی و تعبیه شود."معاون هنری وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه دولت توجهی ویژه به بخش هنر دارد، توضیح داد: "برای سال 87 اعتبار خوبی در حوزه گسترش فعالیت‌های بخش هنری در نظر گرفته شده است. البته من پیش از این هم گفته ام که عامل اصلی این موضوع خود هنرمندان هستند که درکی صحیح از واقعیت‌های جامعه دارند. قشر فرهیخته جامعه برای توسعه هر چه بیشتر فرهنگ بسیار موثرند."ایمانی خوشخو با تشکر از فعالیت‌های مدیر دفتر طرح‌های عمرانی به خاطر تلاشی فراتر از یک مسئولیت اداری اظهار داشت: "امیدوارم آقای پارسایی برای ابتدای سال آینده تور ایرانگردی برای آشنایی با ساخت و سازهای فرهنگی که در کل کشور صورت گرفته راه‌اندازی کند. زیرا من با اطمینان می توانم بگویم که خارج از تهران مشکل سالن نمایش وجود ندارد."پارسایی نیز در این مراسم با اشاره به تلاش و همیاری هنرمندان تئاتر در گسترش این هنر گفت: "دیروز که تالار محراب بازگشایی شد، سیاوش طهمورث با حضور روی صحنه و غلیان احساساتش به این مسئله اشاره کرد که خدا کند هر روز و هر لحظه ما شاهد رشد و توسعه و گسترش تالارهای نمایش باشیم. به عقیده من، امروز تبادل افکار و بروز اندیشه در میان جامعه تئاتری وجود دارد."وی در ادامه یادآور شد: "در طول این چند روز که تالارهای نمایشی بازگشایی می‌شوند از فشارهایی که بر دوش اهالی تئاتر وجود دارد تا حدود زیادی کاسته می شود. بازگشایی سالن‌های تئاتری بخشی از تعامل میان دولتمردان عرصه فرهنگ و اراده و خرد جمعی است که با مشارکت اهالی رسانه و هنرمندان تئاتر فراهم شده تا خارج از حیطه‌های اجرا شاهد گسترش و بالندگی این هنر باشیم."مدیر کل هنرهای نمایشی با اشاره به تلاش برای بازسازی و ساخت دیگر سالن‌های نمایشی در کشور اظهار داشت: "بر اساس برنامه‌ریزی تالار نصر نیز تا پایان جشنواره تئاتر فجر بازگشایی خواهد شد. همچنین توجه خوبی به تئاتر شهرستان‌ها صورت گرفته و در مورد تالارهای نمایشی مورد نیاز هنرمندان نمایش در شهرهای مختلف کشور تلاش هایی خوبی انجام شده است."اتابک نادری مدیر تالار سنگلج در مورد شرایط بازسازی این سالن گفت: "نوسازی تالار در سه فاز عمرانی و مرمت بخش‌های مختلف انجام شد. بخش اداری در طبقه بالا به طور کلی مورد بازسازی قرار گرفت. همچنین سقف سالن انتظار و تالار اصلی به دلیل فرسوده بودن به طور کامل عوض شد. همچنین نمای سردر با توجه به طراحی لوگو جدید با شرایط ایرانی ارائه شد."وی ادامه داد: "در طراحی این سالن سعی شده فضا به صورت بهینه مورد استفاده قرار بگیرد. صندلی‌های سالن اصلی و بالکن به طور کلی عوض و کف سالن بازسازی شده است. با توجه به نامناسب بودن شرایط قرار گرفتن بالکن، سازه‌ها مقاوم سازی و یک ردیف از آن به همین منظور کم شد."نادری با اشاره به دیگر تغییرات تالار سنگلج توضیح داد: "زیرسازی صحنه نمایش به طور کامل انجام و برای کف از بهترین چوب و رنگ استفاده شد. همچنین پرده نمایش تعویض و راهی برای دسترسی به طبقه دوم از پشت صحنه ایجاد شد. دری داخل سالن برای اجراکنندگان نمایش در نظر گرفته شده تا مانند سابق مجبور به رفتن از پشت صحنه نباشند."وی خاطرنشان ساخت: "تمام سیمکشی‌ها و کابل‌کشی‌های سالن تغییر کرده و پس از عید سال 87 سیستم جدید و دیجیتالی نور و صدا سالن خریداری و نصب خواهد شد. همچنین دغدغه بنده و مدیران قبلی تالار سنگلج فقدان مرکز سیستم ایمنی در سالن نمایش بود که در بازسازی این سیستم طراحی و به کار گرفته شد."