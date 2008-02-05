  1. هنر
  2. سایر
۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۴۴

نویسنده "کلیسای کاتولیک و تجربه مذهبی" درگذشت

نویسنده "کلیسای کاتولیک و تجربه مذهبی" درگذشت

"راچتی میکله" نویسنده، مترجم و شاعر ایتالیایی در سن 82 سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مانسا، این نویسنده در سال 1925 در میلان ایتالیا به دنیا آمد. او تحصیلاتش را در رشته تاریخ به پایان برد و از دوران جوانی به سرودن شعر پرداخت.

وی در سال 1967 به فلورانس رفت و در سالهای 1973 تا 1998 به تدریس تاریخ در دانشگاه فلورانس پرداخت. او علاوه بر سرودن شعر و نوشتن داستانهای تاریخی آثاری از ریلکه، سلین و فروید را هم ترجمه کرد.

میکله اولین مجموعه شعرش را با نام "موسیقی ذهن" در سال 1988 و دومین مجموعه شعر خود را با نام "وربالا" در سال 2001 منتشر کرد که به عنوان بهترین کتاب شعر سال معرفی شد و دو جایزه را نصیب میکله کرد.

از مشهورترین کتابهای او که به چند زبان ترجمه شده و به عنوان منبع دانشگاهی استفاده می شود، می توان اثر سه جلدی "تاریخ و ادبیات" را نام برد. "اخلاق در متن"، "کلیسای کاتولیک و تجربه مذهبی" و "روح و ترس" از دیگر آثار این نویسنده هستند.

کد مطلب 633391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها