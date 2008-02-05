رادیکالهای آزاد می توانند مفید باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه علوم غذایی شورای ملی تحقیقات ایتالیا که نتایج تحقیقات خود را در مجله "ساینس" منتشر کرده اند، کشف کردند که رادیکالهای آزاد برخلاف تصور کنونی چندان بر روی پیری و بروز بیماریهای فرساینده تاثیر ندارند و حتی می توانند اثرات مثبتی روی سلامت ارگانیسم داشته باشند.

این محققان با بررسی یک مولکول DNA در فاز تقسیم نشان دادند که رادیکالهای آزاد در تنظیم بیان ژنی، حداقل در مورد ژنهای پاسخگو به استروژنها نقش دارند.

به گفته این محققان، DNA مولکولی به طول حدود 2 متر است که در هسته سلولها جای دارد و قطر متوسط آن بین 5 تا 7 میلیونیم متر است. DNA هم در فرایند تقسیم سلولی و هم در فرایند رونویسی برای عملکردهای نرمال سلول لازم است.



این دانشمندان با بررسی نوعی استروژن کشف کردند آب اکسیژنه که یکی از خطرناک ترین رادیکالهای آزاد در سیستم بیولوژیکی است، نقش جهش زایی DNA را دارد، اما این جهش جنبه منفی ندارد و در عوض برای بیان نرمال ژنها بسیار مفید است.

در حقیقت در این تحقیق مشاهده شد که آنزیمهای پیش محل مسئول ترمیم DNA ، سایتهای جهش یافته را تشخیص می دهند و در DNA حفره هایی را ایجاد می کنند که دقیقا در همان نقطه رونویسی از DNA انجام می شود.

به گفته محققان ایتالیایی، نتایج این تحقیقات نه تنها اثرات رادیکالهای آزاد سلولهای انسان را مورد ارزیابی مجدد قرار می دهد، بلکه همچنین نقش غیرمنتظره ای را از آنزیمهای ترمیم DNA نشان می دهد. در حقیقت براساس این کشف، آنزیمهای ترمیم کننده DNA تنها عملکرد رفع خطاهای حاضر در میراث ژنتیکی ارگانیسم را ندارند، بلکه در رونویسی، بیان ژنها و سنتز پروتئینها هم نقش مهمی ایفا می کنند.