عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی مهاباد امسال آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی عصر امروز در حاشیه افتتاح طرح های مخابراتی آذربایجان غربی با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگاران گفت: قراداد ایجاد این ساختمان این مجتمع دو روز گذشته در شرکت پتروشیمی ایران مبادله شد وعملیات اجرایی ساختمان این مجتمع به زودی آغاز می شود.
وی اظهارداشت: این مجتمع با مشارکت ۹۵درصدی ایرانیان و با سهم پنج درصدی شرکت ایتالیایی با سرمایهگزاری ارزی این پروژه را ۲۱۴میلیون و ۳۰۰هزار یورو ساخته میشود.
قربانی میزان سرمایهگذاری ریالی این پروژه نیز یک هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد وافزود: این اعتبارات از اعتبارات محل مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان و اعتبارات بنگاههای اقتصادی زودبازده تامین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح در مدت سه سال احداث و آماده بهرهبرداری خواهد شد گفت: این واحد صنعتی توانایی تولید ۳۰۰نوع محصول مختلف را دارد و با بهرهبرداری از آن برای یک هزار نفر به صورت مستقیم و برای چهار هزار نفر به صورت غیرمستقیم زمینه اشتغال فراهم میشود.
وی روند صنعتی شدن استان را مثبت ازیابی وخاطرنشان کرد: با ایجاد این مجتمع و طرح های صنعتی از محل بنگاههای اقتصادی شاهد جهش قابل توجهی در استان استان آذربایجان غربی در سالهای آتی خواهیم بود.
وی یادآورشد: استان آذربایجان غربی به لحاظ پتانسیل بالا وهمرز بودن با چهار کشور خارجی نیازمند توسعه صنعتی و... است که باید این امر مورد توجه مسئولان کشوری قرار گیرد.
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