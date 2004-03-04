روزنامه الوطن كويت : بيداري و وحدت كلمه مردم عراق، توطئه فتنه انگيزان را ناكام خواهدگذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الوطن كويت درتحليلي درمورد عاشوراي خونين كربلا وكاظمين نوشت: كشتارهولناك و دلخراش كه ترويست ها در روز عاشورا در كربلا و كاظمين مرتكب شده اند، بار ديگر اين نكته را به همه يادآوري مي كند كه همچنان خطرات بزرگي هم شيعيان وهم اهل تسنن عراق را تهديد مي كند.

اين روزنامه نوشت: جنايت تروريست ها در كربلا و كاظمين به وضوح ازنقشه و برنامه تروريست ها براي اجراي توطئه فتنه طائفه اي و خرابكارانه درميان ملت عراق پرده برداشت، برنامه اي كه دشمنان ملت عراق از همان روزهاي اول سرنگوني رژيم صدام آغاز كرده اند.

روزنامه الوطن با تسليت به خانواده هاي قربانيان و تمام عراقي ها و ايراني ها به خاطر اين مصيبت بزرگ ، اقداماتي كه شيعه و سني و اعضاي شوراي حكومت انتقالي را هدف قرار مي دهند، محكوم كرد.

اين روزنامه بر لزوم تلاش فوري براي رسوايي و افشا كردن توطئه هاي فتنه انگيزان تروريست درعراق تاكيد كرد.

اين روزنامه كويتي درپايان تاكيد كرد: به رغم تلاش پيگير فتنه انگيزان و جنايتكاران براي ايجاد اختلاف و تفرقه ميان اقشار ملت عراق، بيداري ملت عراق و وحدت كلمه آنها تمام تلاش فتنه انگيزان را ناكام خواهد گذاشت.

