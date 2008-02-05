تجاری سازی فناوری در دستور کار دولت / لزوم ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات علمی و صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی امروز در بیست و یکمین جشنواره بین المللی خوازمی در سالن اجلاس سران افزود: توجه به ریشه و زیرساختهای توسعه همه جانبه کشور به معنی بستر سازی عمیق و مناسب فرهنگی و اجتماعی است.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: جهاد نفس توأم با جهاد علمی و فرهنگی، اتکا به نفس، استقلال خواهی، معنویت طلبی و آزادی خواهی در اندیشه و عمل را به همراه داشته و سبب ایجاد و احیاء دانشگاه تمدن ساز بزرگ اسلامی و ایرانی با توجه به توانمندی ها و داشته های بومی و ملی خواهد شد که رسالت بزرگ خود را تسلط گفتمان علم و دانایی محوری و ترسیم نقشه جامع علمی کشور معرفی می کند.

زاهدی گذشت دو دهه پر افتخار در شناسایی برگزیدگان صحنه علم و فناوری را از دستاوردهای جشنواره خوارزمی برشمرد و افزود: تحرک و جابجایی اندیشمندان علم و صنعت، مشارکت در منابع بین المللی دانش، تضمین حقوق مالکیت فکری، ارائه خدمات مشاوره ای دانش محور، توسعه شرکتهای برخاسته از دانشگاهها و نهادهای پژوهشی، تشکیل خوشه های علمی و فناوری، پارکها و مراکز رشد و حتی کریدورهای فناوری دست زنند و این مهم میسر نخواهد شد مگر با تغییر در دیدگاه های رایج به علم و دانش و کشاندن از قفسه کتابخانه ها به بستر نیازهای مادی و معنوی و ملموس جامعه.

وی یادآور شد: از این رو است که دانش و فناوری های نوین برای رفع نیازهای جامعه به عنوان یکی از اولویت های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و محور توسعه پایدار در نظر گرفته شده است و این مهم جز با حمایت از نخبگان، مخترعان و دانش پژوهان کشور که جشنواره بین المللی خوارزمی این وظیفه را در حدی بر عهده دارد، میسر نخواهد شد.

زاهدی با اشاره به جهش 40 درصدی تعداد دانشمندان و نوآوران کشورهای خارجی حاضر در جشنواره بین المللی خوارزمی گفت: این جشنواره علیرغم تبلیغات منفی برخی رسانه های گروهی دنیا انجام گرفته است. این جشنواره همچنین مورد حمایت عملی بزرگترین و مهمترین نهادهای علمی و فناوری دنیا که بیشتر زیر نظر سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی یا دیگر نهادهای بین المللی هستند به عنوان پشتوانه ای برای پویایی و اهمیت فعالیت علمی و فناوری ایران است.

وی از جشنواره بین المللی خوارزمی به عنوان قدیمی ترین جشنواره نظام جمهوری اسلامی ایران و گسترده ترین جشنواره در سطح کشورهای در حال توسعه نام برد و گفت: این جشنواره با هدف شناسایی عالم، مخترع و مبتکر و ارج گذاری بر توانمندی آنها روند رو به توسعه دانش و فناوری در کشور را شتاب بخشیده است.

وزیر علوم کیفیت این دوره از جشنواره خوارزمی را مطلوب توصیف کرد و گفت: فعالیت بیشتر برگزیدگان این جشنواره به عنوان مرجعی برای دیگر گروه های علمی دنیا به حساب می آید.

وی با اشاره به رابطه مثبت میان توسعه علمی - فناوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی خاطرنشان کرد: هرچه میزان مشارکت و اشتغال نیروهای انسانی متخصص در اقتصاد مبتنی بر دانش بیشتر باشد، شاهد عملکرد مطلوب شاخص های توسعه پایدار خواهیم بود و باید با یک برنامه ریزی دقیق و حمایت همه جانبه، زمینه توسعه علوم کاربردی، بهره وری از انباشت دانشهای نهفته در رساله های کارشناسی ارشد و دکتری با گسترش منابع مربوط به تحقیق و توسعه بستر لازم برای جهش علمی و فناوری در کشور فراهم شود.

زاهدی استقرار نظام ملی نوآوری را تنها در سایه توجه به فعالیتهای پژوهشی، دقت در زیرساختهای توسعه فناوری و رهگیری فعالیتهای مرتبط در این زمینه ممکن دانست و گفت: مسئله شناسی نظام نوآوری کشور با تمرکز بر خلق، انتقال و گسترش فناوری با رویکرد فرابخشی باید جایگاه خود را در عرصه علم کاربردی بیابد و در این راستا نه تنها وزارت علوم بلکه کلیه نهادهای دست اندر کار در این راستا باید به وظیفه ملی خود عمل کنند.

وی به حفظ حقوق مالکیت فکری و توجه به آن در روند توسعه همه جانبه کشور را یکی از مهمترین ابزارهای توسعه فناوری برشمرد و گفت: مالکیت فکری از یک سو پخش و انتشار دانش و گسترش آن را به همراه دارد و از سوی دیگر حقوق صاحبان اندیشه را پاس می دارد.

وزیر علوم تأکید کرد: توجه جدی به تسهیل در ثبت پتنت در داخل و خارج از کشور، پرورش وکلای پتنت و پایه ریزی نظام اطلاع رسانی پویا جهت بهره گیری از دانش فنی نهفته در پتنت از ضروریاتی است که مورد توجه وزارت علوم و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران را بوده اما نیازمند کلان نگری ، ظرفیت سازی، همفکری و ساختارسازی در کشور است.

وی با اشاره به نقش حیاتی داده ها و اطلاعات، دقت و شفافیت آن در ساختار رو به توسعه کشورها را تعیین کننده برشمرد و گفت: دسترسی آسان به این اطلاعات امکان تجزیه و تحلیل عمیق تر و صرف هزینه کمتر و ارائه راهکارهای اساسی را فراهم می کند.

زاهدی ایجاد نظام اطلاعات علمی و صنعتی یکپارچه جهت دسترسی صنعت و دانشگاه به اطلاعات به روز را از ضروریات کشور دانست و گفت: این کار هم به تصمیم سازان کمک می کند و هم اعتماد به نفس بیشتری برای تصمیم گیران ایجاد می کند.

وی یادآور شد: جامعه علمی کشور به برکت انقلاب اسلامی، اعتماد به نفس و جسارت لازم را برای حضور در صحنه فناوری های نوین را بدست آنورده و قابلیت و توانایی خود را به رخ جهانیان کشانده است.

وزیر علوم با ابراز خرسندی از پذیرش اجتماعی و درک عموم از نوآوری، اختراع و فناوری گفت: این موضوع در میان آحاد مردم و دولتمردان ایجاد شده و امیدواریم ارتباط دانشمندان و محققان داخل و خارج از کشور و ایرانیان مقیم خارج پایدار باشد.

به گزارش مهر، بیست و یکمین جشنواره بین المللی خوازمی امروز در سالن اجلاس سران به منظور تقدیر از پژوهشگران و نوآوران کشور برگزار شد.