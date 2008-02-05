تولید 924 هزار دستگاه خودرو در 10 ماهه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنا یع و معادن ، در این مدت 764هزار و184 دستگاه انواع خودروی سواری شامل پراید نسیم و صبا140 هزارو670 دستگاه ، پراید مونتاژ نسیم و صبا (پارس خودرو )102هزارو 760دستگاه ، نسیم و صبای گاز سوز73 هزارو905 دستگاه ، پژو 206 تعداد 63 هزارو 439دستگاه ، پژو اردی گاز سوز62 هزارو 521 دستگاه پژو اردی انژ کتوری 22هزارو 519دستگاه ، پژو 405 گاز سوز46 هزارو754 دستگاه ، پژو 405 انژکتوری 32هزارو754 دستگاه ، سمند 45هزارو746دستگاه ،سمند گاز سوز26 هزارو956 دستگاه و پژو پارس 42هزارو161 دستگاه تولید شده است.

همچنین در این مدت (پارس خودرو )9 هزارو90 دستگاه و (ایران خودرو ) 8هزارو218 دستگاه تندر 90 تولید کرده اند.

در گروه خودروهای دو دیفرانسیل با تولید6 هزار و10 دستگاه رشد97 درصدی ،در گروه خودروی ون با تولیدیک هزارو758 دستگاه و با رشد 375در صدی ، در گروه مینی بوس با تولید یک هزارو731 دستگاه رشد43 درصدی، گروه کامیون با تولید 18هزارو318 دستگاه رشد27 درصدی و در گروه وانت نیز با تولید129 هزارو 357دستگاه رشد7 درصدی را نشان می دهد.

در این مدت تعداد 3هزارو205 دستگاه انواع اتوبوس نیز تولید شده است.