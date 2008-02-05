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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۱۰

70 دهستان و بخش در کشور ساماندهی می شوند

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون مدیرکل توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون طرح ساماندهی روستاها برای 70 دهستان و بخش در کشور تهیه و تصویب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مرتضی شجاعی، ظهر امروز در جمع دهیاران خراسان جنوبی در بیرجند با بیان اینکه در این طرحها 150 فعالیت تعریف می شود، افزود: اجرای این طرحها بر مبنای فعالیتهای تعریف شده با هماهنگی دستگاه های اجرایی تحول بزرگی در وضعیت بخشها و منطقه ‌های کشور دارد.

وی اجرای طرح های توسعه روستایی را نیازمند مشارکت مردم دانست و خاطر نشان کرد: طرح‌های توسعه روستایی معطوف به ایجاد تحول و به فعلیت در آوردن منابع مستقر و موجود روستاها و نیازمند مشارکت جدی مردم است.

شجاعی یادآورشد: این طرحها متناسب با موقعیتهای محلی در قالب طرحهای کوچک و در بخشهای زیربنایی، تولیدی، کشاورزی، جنگل، مرتع، شیلات و ... برنامه‌ ریزی و اجرا می ‌شود.

معاون مدیرکل توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه باید مجموعه فعالیتهای بسترساز در راستای توسعه روستاها هماهنگ باشد، تصریح کرد: بسترسازی برای عملیاتی کردن توسعه روستاها به صورت یک فکر و نقشه جامع محقق شده است.

وی فعال شدن هسته‌ های مشارکتی در قالب کمیته های محلی و منطقه ای در بخش‌ ها، دهستان ها و شهرها را عامل تاثیرگذاری در توسعه روستاها دانست و عنوان کرد: مردم و مدیران محلی در روستاها با آشنایی با شیوه اجرای قانون و نقشه می ‌توانند روستاها را متحول کنند که این تحول نیز تنها با حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان محقق می ‌شود.

معاون مدیرکل توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی با اشاه به اینکه طرحهای ساماندهی اجتماعی، اقتصادی و فضاهای روستایی در قالب اعتبارات ملی و استانی تهیه و اجرا می شود، یادآور شد: دهیاران و شوراهای اسلامی در روستاها مشارکت مردم را افزایش دهند و با همکاری همه جانبه این طرحها را اجرا کنند.

کد مطلب 633403

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