واحد پژوهش حوزه هنری استان زنجان هنرجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو در گفتگو با خبرنگاران افزودافزود : متاسفانه در کشور ما به مقوله پژوهش پرداخته نمی شود و در برخی موارد تعدادی از دستگاههای اجرایی با وجود برگزاری جلسات و مباحث پژوهشی بستر عملیاتی این نوع پژوهش ها را مهیا نمی کنند.

وی افزد: در مباحث هنری به علت تعداد شاخه ها و رشته های هنری و نیاز هنرمند به اطلا عات پا یه ای هنر در زمینه فعالیتی خود در نتیجه تشکیل گروههای پژوهشی و بحث و بررسی و دانستن استاندارد و چارچوب پژوهش در هنر به خصوص در نسل جوان ما احساس می شود.

اماملو ادامه داد: با توجه به این نیاز حوزه هنری استان زنجان اقدام به راه اندازی واحد پژوهش نموده است که این واحد به منظور آموزش نحوه پژوهش به علا قه مندان اقدام به عضوگیری و تشکیل جلسات ماهانه با حضور اساتید و پژو هشگران بر جسته می نماید.

رئیس حوزه هنری استان زنجان گفت: شرکت در جلسات پژوهشی حوزه هنری مرکز، برگزاری دوره های مختلف، در اختیار قرار دادن امکانات و تهیه کتاب از دیگر اقدامات گروه پژوهشی است.

اماملو اظهار امیدواری کرد با تشکیل این گروه و برگزاری این جلشات حوزه هنری بتواند از نتایج این مباحث پژوهشی به صورت کار بردی استفاده نماید