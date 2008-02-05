فهرست نهایی جبهه متحد بر اساس مقبولیت و کارآمدی ارائه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری در پایان نشست هفتگی شورای مرکزی جمعیت ایثارگران اظهار داشت: قرار گرفتن چهره هایی که از مقبولیت لازم برخوردار نیستند، همچنین افرادی که در میان مردم از رای آور قابل توجهی برخوردار نیستند، نه تنها موجب پذیرش عمومی لیست نمی شود، بلکه کل فهرست جبهه متحد را دچار آسیب می کند.

وی افزود: جبهه متحد اصولگرایان تاکنون تلاش های قابل توجهی در جهت همگرایی اصولگرایان داشته و بر همین اساس، برای به ثمر رسیدن این تلاش ها، ضرورت دارد تا ترکیبی متنوع، متکثر و متخصص از کارآمدان اصولگرا را به مردم معرفی نماید تا مجلسی کارآمدتر و مقتدرتر از مجلس هفتم تشکیل شود.

شاکری اضافه کرد: جبهه متحد اصولگرایان بایستی به خوبی دریافته باشد که اصولگرایی نه "بنیاد گرایی" و نه "واپسگرایی"، بلکه در ذات خود، "اصلاح طلبی"، "دینداری"، "مردمسالاری"، "حق طلبی"، "عدالت خواهی" و "حریت" و "آزادی" را در پی دارد و بر همین اساس ضرورت دارد نامزدهای خود را انتخاب کنیم.

وی با اشاره به وضعیت جبهه دوم خرداد گفت: آنچه که جبهه دوم خرداد را بیش از هر چیز آسیب پذیر کرد و می کند و شکست برای آن رقم زد، همانا، ترکیب نامتجانس گروه ها و دسته های مجتمع به نام "دوم خرداد" بوده و هست که بدون اصالت و اعتقاد لازم، کنار هم جمع شده اند و آن چیز که این جریان را کنار هم قرار می دهد، نه اعتقادات به برخی مسائل، بلکه مخالفت با جریان سیاسی رقیب است.

شاکری اضافه کرد: بزرگان جبهه دوم خرداد از شکست های گذشته درس عبرت نگرفته اند و باز، صرفا بر اساس "بازگشت به قدرت" برنامه ریزی و طراحی استراتژی خود را برعهده افراطیون این جبهه سیاسی قرار داده اند.

مجتبی شاکری در ادامه با اشاره به پیش نویس قطعنامه علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان گفت: راهبرد فشار بر ایران، با هدف غایی" به پای میز مذاکره کشاندن ایران" انجام می شود؛ زیرا غرب و آمریکا پس از سال ها فشار و مشاهده مقاومت ایرانی ها، به این نتیجه رسیده اند که راهبرد هسته ای ایران به هیچ وجه دست کشیدن از فن آوری صلح آمیز هسته ای نیست؛ آنها با صدور قطعنامه می خواهند ایران را به پای میز مذاکره و زمین بازی تعریف شده خودشان بکشانند.

وی افزود: از دیگر موارد تصویب این پیش نویس، تاثیرگذاری بر تحولات داخلی ایران به ویژه انتخابات پیش روی در 24 اسفند ماه است. روزنامه "واشنگتن پست" در این خصوص نوشته است: "هدف اصلی غرب به ویژه آمریکا از تهیه و تصویب رساندن قطعنامه سوم، ولو با الزامات ضعیف تر، تاثیرگذاری بر انتخابات مجلس هشتم و ممانعت از پیروزی رسیدن مجدد اصولگرایان در مجلس است".