مجریان انتخابات نباید سلایق سیاسی خود را در انتخابات وارد کنند

به گزارش خبرنگارمهر در نیشابور، سید جلال هاشمی، ظهر امروز در مراسم افتتاحیه پنج واحد آموزشی در مرکز پیش دانشگاهی عترت نیشابور افزود: انتخابات در نیشابور به نحو مطلوب پیش می رود و ما باید پاسبان آرای مردم باشیم و نباید سلایق سیاسی خود را دخیل کنیم.

فرماندار نیشابور گفت: انقلاب اسلامی برای ادامه راهش به افراد بی خاصیت نیاز ندارد و باید انسان های دین مدار، دلسوز و مفید را راهی مجلس کنیم.

وی با بیان اینکه وضعیت آبادانی امروز مملکت با پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست، گفت: در همه شاخص های توسعه به پیشرفت چند برابری نسبت به آن زمان دست یافته ایم.

سید هدایت الله هاشمی نسب مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی نیز با بیان اینکه اعتبارات نوسازی مدارس فرسوده طی دو سال گذشته نسبت به قبل، افزایش زیادی داشته است، گفت : این از برکات دولت نهم و مجلس هفتم است.

همچنین مدیر آموزش و پرورش نیشابور گفت: مراکز پیش دانشگاهی عترب با 18 کلاس و زیر بنای 3600 متر مربع و اعتبار دولتی 8710 میلیون ریال و راهنمایی کاریز صباح با 4 کلاس و زیر بنای 170 مترمربع و اعتبار دولتی 615 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

علیرضا ملکی افزود: سالن های ورزشی آموزشکده فنی دکتر شریعتی با زیربنای 950 متر مربع با اعتبار دولتی 2510 میلیون ریال و آموزشکده کشاورزی شهید رجایی با زیربنای 720 متر مربع با اعتبار دولتی 1670 میلیون ریال افتتاح شد.

وی از افتتاح رسمی کار گاه هنرستان دکتر شریعتی با زیر بنای 300 متر مربع بااعتبار دولتی 450 میلیون ریال خبر داد.