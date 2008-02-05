مکانیزه کردن امور مالیاتی مربوط به نقل و انتقال املاک در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، مدیر کل امور مالیاتی و دارایی آذربایجان غربی عصر امروز در مراسم معارفه رئیس جدید اداره امور مالیاتی چالدران گفت: با بهره برداری از این طرح روند امور مالیاتی در نقل و انتقال املاک استان از 15 روز به 45 دقیقه کاهش خواهد یافت .

غلامرضا شریفی از تحقق صد درصدی در آمدهای مالیاتی استان در 10 ماه گذشته هم خبر داد و گفت: این توفیق در نتیجه گسترش و تعمیق فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه حاصل شده است.

محرم رضایی فرماندار چالدران هم در این مراسم با اشاره به محرومیت چالدران خواستار اعمال تخفیف های مالیاتی برای واحدهای صنفی این شهرستان شد.

در پایان این مراسم عزیز کاظمی به عنوان رئیس جدید اداره امور مالیاتی چالدران معرفی و رئیس قبلی تقدیر شد.