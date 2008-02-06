عملیات اکتشاف نفت در منطقه مغان به زودی آغاز می شود

استاندار اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: طی چند سال گذشته، بررسیهای زیادی در این منطقه صورت گرفته و نتایج این پژوهشها وجود بیش از دو میلیارد بشکه نفت در این حوزه را تائید می کند.

وی همچنین از احتمال حضور یک شرکت خارجی در این منطقه خبر داد و افزود: به رغم تحریمهای شکست خورده اقتصادی و فنی کشورهای غربی، شرکتهای خارجی بسیاری برای حضور در منطقه اعلام آمادگی کرده اند.

نیکزاد با اشاره به پروژه های افتتاح شده استان در دو سال گذشته خاطرنشان کرد: از سال 84 تا 86 و در ایام هفته دولت و دهه فجر دو هزار و 81 پروژه تولیدی، عمرانی، اقتصادی و شهرداری با اعتباری بالغ بر هفت هزار و 360 میلیارد ریال طی این سالها به بهره برداری رسیده است.

وی عنوان کرد: در ایام دهه فجر امسال نیز 357 پروژه با اعتباری بالغ بر یک هزار و 510 میلیارد ریال در 9 شهرستان استان اردبیل افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

نیکزاد از اجرای مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان خبر داد و تاکید کرد: تلاش می کنیم این مصوبات را هرچه زودتر و با جذب اعتبارات لازم به بهره برداری برسانیم.

وی یادآور شد: شرکت مخابرات استان در این زمینه بسیار موفق عمل کرده و طی نزدیک به سه ماه از سفر ریاست جمهور، 72 درصد مصوبات دور دوم را محقق و حتی بعضی از پروژه ها را در دهه فجر افتتاح کرده است.

این مسئول با اشاره به شروع عملیات اجرایی دانشگاه صنعتی اردبیل و دانشگاه کشاورزی مشگین شهر در آینده ای نزدیک ادامه داد: در این زمینه 40 میلیارد ریال نیز برای ساخت دانشگاه صنعتی استان و هفت میلیارد ریال برای احداث دانشگاه کشاورزی مشگین شهر جذب شده است.

وی یادآور شد: با احداث این دانشگاه، شاهد توسعه و گسترش صنعت و مراکز صنعتی در استان بوده و اعتبارات زیادی را برای صنایع استان جذب خواهیم کرد به همین دلیل احداث سریع این دانشگاه برای استان بسیار حیاتی و مهم است.