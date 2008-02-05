11 میلیارد تومان به تجهیزات پژوهشی دانشگاه شیراز اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس دانشگاه شیراز پیش از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: توزیع این تجهیزات به صورت متوازن نیست بلکه هر بخش بنابر اولویتها و موارد نیاز ازاین اعتبارات برخوردار شده است.

صادقی از نیاز 58 میلیارد تومانی دانشگاه شیراز برای تجهیز آزمایشگاه های خود خبر داد و افزود: در حال حاضر بسیاری از طرحهای پژوهشی اساتید و دانشجویان به دلیل فقدان امکانات و تجیهزات آزمایشگاه لازم متوقف شده و در این خصوص باید گفت به رغم تمام تلاشهای صورت گرفته در این حوزه بازهم تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله زیادی داریم.

رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه طی مدت اخیر در اختصاص بودجه به طرحهای پژوهشی تحرکات خوبی مشاهده شده، گفت: سقف بودجه پژوهش در کارگروه پژوهش استان حدود 26 میلیارد تومان است و دانشگاه شیراز نیز تاکنون حدود دو میلیارد تومان در این بخش قرارداد منعقد کرده است اما باز هم به نظر می رسد که با انتقال دبیرخانه کارگروه پژوهش به دانشگاه شیراز می توان نسبت به مدیریت بهتر پژوهش دراستان اقدامات مطلوب تری انجام داد.

صادقی یادآور شد: برخورداری از 9 قطب علمی و کسب مقام برتر قطب زمین شناسی دانشگاه شیراز در سطح کشور، احیا دو قطب آنفولانزای پرندگان و انجیر دیم، برخورداری از 22 پژوهشکده و 150طرح پژوهشی در دست اجرا از جمله دیگر فعالیت های پژوهشی دانشگاه شیراز طی مدت اخیر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مسئله ای که در موضوع پژوهش همواره مطرح می شود عدم توجه به مطالعات و پژوهشهای انسانی به عنوان یکی ازاصول مهم تصمیم گیری در بحث های اجرایی است.

رئیس دانشگاه شیراز ادامه داد: امروزه در سطح برخی از نشریات هرکسی خود را در صلاحیت ایده پردازی در علوم انسانی دانسته و برخی از مدیران اجرایی نیز علاقه چندانی در استفاده از نتایج پژوهشهای علوم انسانی ندارند.

صادقی نظریه پردازی همه افراد در جامعه را یکی از آسیب های جدی اجتماعی درحوزه های علوم انسانی دانست و افزود: علاوه بر عموم جامعه مجلس نیز ضمن توجه به مسئله مطالعات علوم انسانی نباید هیچ طرحی را بدون پژوهش در این بخش و آسیب شناسی آن در اجتماع مصوب کند.

وی گغت: امرزوه شاهد هستیم حتی دستگاه قضایی نیز بدون مشورت با دانشکده حقوق مبادرت به ارائه پیشنهادهایی به مجلس می کند که هیچگونه پیشینه پژوهشی در آن دیده نمی شود.

رئیس دانشگاه شیراز یادآور شد: دراین دانشگاه و دیگر مراکزعلمی کشور پژوهشهای فراوانی در بحثهای علوم انسانی وجود دارد که می توان برای تصمیم گیری در سطح کلان جامعه به آنها رجوع کرد.

صادقی با بیان اینکه علاوه بر این مسائل دانشگاه شیراز در بخشهای آموزشی نیز طی سال جاری پیشرفت هایی داشته اذعان داشت: این دانشگاه تاکنون با 70 دانشگاه دنیا مکاتبه کرده و قصد ارتباط با اساتید ایرانی آن مراکز را داشته که برخی از اساتید ایرانی نیز نسبت به همکاری و ارتباط با دانشگاه شیراز اعلام علاقه مندی و آمادگی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه در بحث افزوده شدن به رشته های دانشگاهی نیز تاکنون اقداماتی صورت گرفته گفت: در سال جاری نوگشایی دو رشته کارشناسی مهندسی شهرسازی و دکترای زبان وادبیات انگلیسی را در دانشگاه شیراز داشتیم و برای مهرماه سال آینده نیز در رشته های کارشناسی گرافیک، کارشناسی فرش، دکترای تاریخ، دکترای مدرسی معارف اسلامی، دکترای ایران شناسی، کارشناسی مهندسی نفت، دکترای تخصصی باکتری شناسی درسه گرایش قدرت، کنترل و الکترونیک و کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشجو می پذیریم.

رئیس دانشگاه شیراز تاکید کرد: برنامه هایی برای احیا و راه اندازی رشته هایی مانند دکترای زبان شناسی همگانی، کارشناسی ارشد ادبیات کودک، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی، کارشناسی ارشد تاریخ جهان، کارشناسی ارشد نانو مواد و کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای با گرایش ایران در دانشگاه شیراز را نیز در آینده ای نزدیک در دست بررسی داریم.

صادقی عنوان کرد: با توجه به سابقه فرهنگی شیراز و برخورداری از چندین روزنامه محلی، رشته علوم ارتباطات اجتماعی را نیز برای آینده ای نزدیک در دست بررسی ومطالعه قرار خواهیم داد.

وی همچنین ضمن اشاره به معرفی شدن دانشگاه شیراز به عنوان یکی از هشت دانشگاه بین المللی مادر در سطح کشور گفت: حمایتهایی که وزارت علوم ازاین پس به دانشگاه شیراز اعمال می کند بسیار مناسب است اما در انتخاب این هشت دانشگاه تحلیل هایی را باید داشت.

رئیس دانشگاه شیراز بیان داشت: در کنار دانشگاه های شیراز و تهران مراکز تخصصی تری دیده می شود در صورتی که نباید دانشگاه های مادر و جامعی نظیر شیراز وتهران را با دانشگاهی تک وجهی مانند صنعتی شریف مقایسه شود.

صادقی همچنین با اشاره به برخی از چالشهای مالی برخی ازمراکز علمی دانشگاه شیراز گفت: در حال حاضر موزه تاریخ طبیعی شیراز در سال 100هزار نفر بازدید کننده و حدود 300 میلیون تومان نیز هزینه دارد که تاکنون برای حفظ و نگهداری آن از سوی مدیریت استان کمکهایی صورت گرفته اما با توجه به کسری بودجه 10میلیارد و 700 میلیون تومانی امسال دانشگاه شیراز که در سال آینده نیز این میزان افزایش خواهد یافت درصورتی که کمکهای بیشتری به موزه تاریخ طبیعی صورت نگیرد مجبور به تعطیلی آن هستیم.

وی گفت: این مسئله در بحث موزه نارنجستان و باغ گیاه شناسی ارم نیز به همین شکل وجود دارد اما به ناچار برنامه افزایش بهای بلیط باغ را برای اتامین هزینه های آن به زودی اجرا می شود.

صادقی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی حدود هفت سال پیش در تعمیر ساختمان مرکزی باغ ارم کمکهایی انجام داده، گفت: برای تامین مخارج و نگهداری خود باغ به مسائل مالی نیازمندیم که امیدواریم با افزایش بهای بلیط این مشکل بطرف شود.

رئیس دانشگاه شیراز در انتهای سخنان خود در پاسخ به این سئوال که "برخی از اساتید دانشگاه شیراز در جریان کاندیداتوری مجلس و بررسی صلاحیت با اعلام عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده اند و دانشگاه در قبال این دسته از افراد چه تصمیمی دارد" گفت: در صورتیکه این قبیل مسائل برای دانشگاه شیراز احراز شود بی تردید در مورد اساتید مربوطه تصمیم گیری خواهد شد و قبلا نیز این موارد انجام شده بود اما روند بررسی صلاحیتها در هیئت نظارت و اجرایی با دانشگاه متفاوت است و نمی توان گفت که فردی که درآن جریان رد صلاحیت شده لزوما شخص بدی است.