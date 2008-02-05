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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۳۳

مردم 42 روستای خراسان رضوی از راه آسفالته برخوردار می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام دهه مبارک فجر مردم 42 روستای دیگر استان خراسان رضوی از راه آسفالته برخوردار می شوند.

احمد ابراهیمی مقدم معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری خراسان ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با بهره برداری از این پروژه های عمرانی 9 هزار و 422 خانوار ساکن در 42 روستای دیگر در استان از راه مناسب آسفالت برخوردار خواهند شد.

ابراهیمی مقدم افزود: با بهره برداری از این پروژه ها 6/168 کیلومتر به طول راههای آسفالتی روستایی استان افزوده می شود.

وی اعتبار این پروژه ها را 3/105 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: شهرستانهای نیشابور، سبزوار، تربت جام و تایباد از بیشترین حجم از این پروژه ها برخوردار هستند.

 

کد مطلب 633418

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