مردم 42 روستای خراسان رضوی از راه آسفالته برخوردار می شوند

احمد ابراهیمی مقدم معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری خراسان ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با بهره برداری از این پروژه های عمرانی 9 هزار و 422 خانوار ساکن در 42 روستای دیگر در استان از راه مناسب آسفالت برخوردار خواهند شد.

ابراهیمی مقدم افزود: با بهره برداری از این پروژه ها 6/168 کیلومتر به طول راههای آسفالتی روستایی استان افزوده می شود.

وی اعتبار این پروژه ها را 3/105 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: شهرستانهای نیشابور، سبزوار، تربت جام و تایباد از بیشترین حجم از این پروژه ها برخوردار هستند.