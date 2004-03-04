نوشين شاهنده : زن در آثار نيچه يك استعاره است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه، نوشين شاهنده ادامه داد: در يك قضاوت عجولانه ، سخنان ضد زن نيچه مي تواند تعصب برانگيز باشد؛ ولي نيچه راديكال عمل كرده و به عبارتي در زن ستيزي نيز ستيزي با همين مسئله وجود دارد. نيچه تقريبا همه چيز را به نقد كشيده است ، تفكرات افلاطون ، مابعد الطبيعه ، اخلاق و ... . سخنان او درمورد زن را نيز بايد در همين راستا ارزيابي كرد .



شاهنده افزود : نخست بايد ديد كه آيا سخنان نيچه درباره زن با نظام فلسفي او سازگار و مرتبط است يا خير؟ از نظر روانشناسي شايد مسائل زندگي نيچه مانند شكست در عشق و زندگي او در بين زنان و .... منشاء اين سخنان باشد، ولي شارحان و مفسران اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه تفكرات نيچه را بدون توجه به انديشه اش درباره زن نمي تواند درك كرد. نيچه زن را از يك سو به خاطر تغيير ارزشها نفي مي كند و از سوي ديگر، به خاطر نقشش را در ظهور ابرمرد مي ستايد . البته درباره اين نقش دو ديدگاه وجود دارد : يك ديدگاه زن را تنها مادر يا همسر ابرمرد مي داند و ديدگاه ديگر معتقد است كه زن نيز مي تواند ابر انسان به شمار رود .



وي در ادامه ، سخنان نيچه درباره زن را به چند بخش تقسيم نمود و افزود: بخشي از گفتارهاي زن ستيزانه نيچه تكرار سخنان پيش سقراطي ، بخشي ديگر از سخنان او براي نشان دادن آرمانهاي مردانه ، و بخشي هم به جريانهاي فمنيستي كه دردوران نيچه درحال شكل گيري بوده است ارتباط دارد . در تفكر نيچه، زن و ويژگي هاي او به صورت يك استعاره به كار رفته است . وي " زن" را با حقيقت ، خرد، هنر و زندگي يكي مي داند.



شاهنده درباره تفكر نيچه درباره يكي دانستن زن با نماد حقيقت ، خرد، هنر و زندگي گفت : از ديدگاه نيچه ، فيلسوف به خاطر حس مالكيت به دنبال حقيقت است و به زن نيز با همين نگرش مي نگرد . نيچه در " زايش تراژدي " زن را با هنر يكي مي شمارد . وي همچنين زن را با زندگي يكي دانسته و آنها را به خاطر قدرت زايش و باروري مي ستايد. او همچنين زن را با خرد به معناي زميني و در تقابل با مابعد الطبيعه مقايسه مي كند.



وي در پايان سخنان خود درباره تاثير نيچه بر فمينيسم معاصر گفت: فمنسيم با فلسفه نيچه قرابت خاصي دارد. وي به نگرش سلسله مراتبي اعتقادي ندارد و در مورد ارزشها نگاه افقي دارد. نيچه سلسله ارزشها را دگرگون مي كند. درتفكر اكثر فليسوفان خير در مقابل شر داراي ارزش است و مرد در برابر زن ارزشمند است ، در حالي كه نيچه اين نگاه را دگرگون كرده و به زن درمقابل مرد و حتي شر در برابر خير ارزش مي دهد. چشم انداز گرايي نيچه دومين محور اين قرابت است . به اعتقاد نيچه شناخت حقيقت براي انسانها جز از يك چشم انداز خاص ممكن نيست. فيلسوفان نيز از چشم انداز خود سخن گفته اند. فمينيسم از اين ديدگاه در تغيير ارزشگذاري مرد و زن استفاده كرده است.

