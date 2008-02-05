530 برنامه ویژه بانوان دهه فجر در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اکرم زیب ارزانی صبح امروز در نشست خبری افزود: این برنامهها به همت اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری، دفاتر امور بانوان در فرمانداریها و ادارات و نهادها اجرا میشود.
وی اظهارداشت: اداره کل امور بانوان استانداری با 175 برنامه و دفتر امور بانوان فرمانداری ماکو با 67 برنامه بیشترین تعداد برنامه های اجرایی در دهه فجر را به خود اختصاص دادهاند.
زیب ارزانی غبار روبی مزار شهدا، تجلیل از زنان عرصه انقلاب، برگزاری همایش مادران و پاسداری و احیای ارزشهای انقلاب، اجرای طرح رحمت، مسابقه مقاله نویسی در خصوص نقش زنان در روند پیروزی انقلاب اسلامی تا اتحاد ملی و انسجام اسلامی، اجرای نمایش و تعزیهخوانی و عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) به مناسبت ایام محرم و صفر، برگزاری کارگاه آموزشی آسیبهای اجتماعی ویژه زنان کارگر از جمله مهمترین این برنامه عنوان کرد.
وی مسابقات ورزشی ویژه بانوان در شهرستانها، مراسم گلشن وحی "عصری با قرآن" بازدید از تعاونیهای بانوان، بازدید از تشکلهای غیر دولتی زنان، برگزاری همایش پیام عاشورا و شناخت ویژگی های حضرت زینب (س) دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و افتتاح دو باشگاه دختران روستایی در ارومیه و شاهین دژ از دیگر این مهمترین این برنامهها هستند.
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