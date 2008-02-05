به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مناظره گرامی مقدم و کوهکن، سخنگوی حزب اعتماد ملی و دبیر فراکسیون اقلیت مجلس پیش از ظهر امروز در مناظره با محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هفتم با موضوع "مجلس هشتم و برنامه محوری" در انجمن روزنامه نگاران مسلمان، برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر وی را درباره ورود مقامت عالیرتبه به بحث رد صلاحیت ها جویا شد، اظهارداشت: قطعا این موضوع موثر خواهد بود.

سخنگوی حزب اعتماد ملی تاکید کرد: اگر قرار است ما در رقابت حضور داشته باشیم باید به ما فرصت دهند، بدون نامزد انتخاباتی نمی شود تنور انتخابات را گرم کرد ، وقتی ما در جایی نامزدی نداریم نمی توانیم برای نامزدهای جریانات اصولگرا که اساسا سلیقه ما با این جریان متفاوت است، فعالیت داشته باشیم.

محسن کوهکن نماینده لنجان و سخنگوی هیئیت رئیسه مجلس که به دلیل حضور در کمیسیون تلفیق با یک ساعت تاخیر وارد جلسه مناظره با گرامی مقدم شد، در واکنش به اظهارات وی درباره رد صلاحیت شدگان در طیف اصلاح طلب، اظهارداشت: ما باید به وقعیات توجه کنیم، کسی نمی تواند نوع نگاه و گرایشات افراد مختلف در سه قوه در حاکمیت را منکر شود ، افرادی هم هستند که نگاههای متفاوتی دارند آنچه مهم است عملکرد است.

وی افزود: درخصوص خروجی تصمیمات شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت ها و یا عدم احراز صلاحیت ها، اگر چنین باشد که طبق آمار و شمارش به گونه ای عمل شده باشد که تعداد زیادی از یک طیف خاص تایید و تعداد زیادی از یک طیف دیگر رد شده باشند در این صورت کسی نمی تواند دفاع کند و بگوید این عملکرد غیر جناحی بوده است ، اما ما با اعداد سر و کار داریم.

کوهکن یادآور شد: کسانی که در مجلس هم اکنون حضور دارند و رد صلاحیت شده اند همه از یک طیف خاص نیستند ، آماری که داریم نشان می دهد رد صلاحیت شدگان در مجلس از همه گرایشات است و آمار و ارقام این حرف را که عدم احرازها و عدم صلاحیت ها همه از یک جریان و به صورت گسترده بوده یا تائید گسترده از یک جریان خاص بوده تائید نمی کند.

کارپرداز فرهنگی مجلس تصریح کرد: هئیت رئیسه مجلس درخصوص پیگیری کار نمایندگان رد صلاحیت شده یک عضو را انتخاب کرد و حداقل از 10 نفر از نمایندگانی که به خود بنده مراجعه کرده اند 8 نفر بر اساس بند 1و 3 ماده 28 رد شده اند.

وی تاکید کرد: رد صلاحیت ها از طیف های مختلف است و خارج از انصاف است که شورای نگهبان را متهم کنیم که به صورت گسترده از یک طیف رد و به صورت گسترده نامزدهای طیف دیگر را تائید کرده است.

کوهکن در تشریح برنامه های اصولگرایان برای مجلس هشتم، گفت: برنامه ای که جریان اصولگرا برای مجلس هشتم دارد همان برنامه ای است که شعارش را قبل از انتخابات مجلس هفتم داد و تا جایی که شرایط و امکانات اجازه اد در مجلس هفتم این شعار را دنبال کرد.

وی افزود: در عملکرد مجلس هفتم درخصوص فضای سیاسی کشور تلاش بر پرهیز از التهاب و داد و فریاد بیهوده و فراهم کردن بحث های کارشناسی مشاهده شده است. اساسا تلاش بر این بود که فضای آزاد در حوزه های سیاسی، اقصادی، فرهنگی و اجتماعی به دور از هیاهو و کارشناسی باشد. در مسائل اقتصادی هم مانیفست ما برای مجلس هشتم حرکت زیر سایه تکالیفی است که قانون در رابطه با اصلاحات مربوط به اصل 44 قانون اساسی معین کرده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: اصولگرایان در برنامه های خود در بخش فرهنگی برای تعمیق و توسعه و بسیط فعالیت ها در بخش فرهنگی با درنظر گرفتن و مراعات تمام اصول و ارزشهایی که جامعه به آنها توجه دارند .

وی افزود : در بخش سیاست خارجی نیز برنامه ما دقیقا پیروی و توجه به خروجی یکصدایی در خصوص منافع کلان و ملی است همانطوری که در بحث هسته ای نشان داده شده است.

وی گفت: در سیاست داخلی نیز همچنان که مجلس هفتم نشان داد حرکت روی مزر کاملا تعادل دور از تندوری و کندروی است.

کوهکن در پاسخ به انتقاد گرامی مقدم از طرح تثبیت قیمت ها و این گفته وی که اصولگرایان مجلس هفتم با شعار توجه به معیشت مردم و تلاش برای کاهش نرخ تورم وارد مجلس شدند و امروز شاهد افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم هستیم، اظهارداشت: اگر ما طبق مصوبه شما (مجلس ششم) در اولین سال بنزین را 350 تومان می کردیم در گرانی تاثیر نداشت. بانک مرکزی و وزارت بازرگانی دولت اصلاحات همان زمان اعلام کرد تورم با این قیمت بین 38 تا 40 درصد خواهد بود و این مستقیا مرتبط با معیشت مردم است.

وی افزود: وقتی ما کشوری هستیم که دهها هزار قلم کالا وارد می کنیم و قیمت دانه های روغنی 50 درصد اضافه می شود باید چه کرد؟ یا باید قیمت تمام شده اثر خود را بگذارد یا باید از یارانه استفاده کرد. طرح تثبیت قیمت ها این پیام را داشت که دولت خود لوکوموتیو گرانی نشود و بر این اساس دولت اجازه گران کردن چند قلم کالا و خدمات مانند پست، سوخت، آب، برق و تلفن را نداشته باشد.

کوهکن در پاسخ سئوال خبرنگاری که گفت احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشها پیش تر در مصاحبه ای اعلام کرده بود که طرح تثبیت قیمت ها شکست خورده است ، اظهارداشت : اگر کارشناسی می گوید این طرح موفق نشده است باید سئوال کنید اگر این کار را نمی کردیم چه اتفاقی می افتاد؟ اما این به این معنی هم نیست که احساس کنیم اگر نسخه ای پیچیده شده همه دردها را معالجه می کند.

گرامی مقدم در ادامه این مناظره وارد بحث شد و گفت: اگر قرار باشد در کشوری با یک دستور اداری، دولت بتواند قیمت ها را تثبیت کند و لوکوموتیو گرانی نشود، هر دولتی که با آن دستور اداری آسان این اقدام را نکرده باید محاکمه شود آیا کشورهای ترکیه، آرژانتین و دوره سازندگی و اصلاحات ما از این دستور به این سادگی غافل بودند؟

وی افزود: شما با طرح تثبیت قیمت ها منابع دولت را کاهش دادید و باعث کاهش تولید، عرضه بالا و افزایش گرانی شدید. سه کار عمده شامل فروش اوراق بهادار، چاپ اسکناس بدون پشتوانه استقراض از بانک مرکزی می توانستید انجام دهید تا کسری بودجه دولت را جبران کنید. که هر سه کاری که در دولت شما با طرح تثبیت قیمت ها انجام شد نتیجه اش گرانی های افسار گسیخته شد.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس تصریح کرد: حال سئوال ما از شما این است که برنامه ای که می خواهید در مجلس هشتم ادامه دهید چیست ؟ طرح تثبیت قیمت ها که باید باعث کاهش تورم می شد طرح گرانی قیمت ها شد. در مورد بنزین هم برنامه ما را شما بهم زدید. ماده سه قانون برنامه نمی گوید که قیمت یکسره قیمت پایه خلیج فارس شود بلکه می گوید در طول برنامه با هدف گیری قیمت پایه خلیج فارس به صورت تدریجی قیمت اضافه شود، این برنامه ما بود اما شما برنامه ما را عوض کردید، ما از 5 تومان از دوره سازندگی قیمت بنزین را به 80 تومان رساندیم قطعا در وسط برنامه با برنامه اصلاح طلبان می شد 200 تومان و با 120 تومان اضافه شده قرار بود واردات انجام دهیم . شما ماده سه را حذف کردید و با استناد به طرح تثبیت قیمت ها به سمت سهمیه بندی رفتید.

وی افزود: بدتر از آن این که دولت قانون را بد اجرا کرد و مجلس هم سکوت کرد . مجلس سهمیه بندی بنزین را تصویب کرد و مقرر شد در کنار آن، دولت باید برای مازاد مصرف بنزین تعیین قیمت کند و شاید در این زمینه 50 نماینده تذکر دادند و هیئت رئیسه دفاع کرد و دنبال مصوبه خود نرفت و دولت هم تا کنون بی توجه به مصوبه مجلس این بخش از مصوبه را انجام نداده است. بنابراین شما با برنامه هایی که ارائه کردید اگر واقعا وضع معیشت مردم را بهبود دادید بگویید که بهتر شده است.

گرامی مقدم ادامه داد : ایراد اساسی آقای توکلی و جبهه شما به ما این بود که نرخ تورم در دوران سازندگی 45 درصد شد اما عرضه دولت اصلاحات این بود که با نفت 7 دلار تا 23 دلار نرخ تورم را به 15 درصد رساند. شما با استناد به بانک مرکزی که نرخ تورم را 17 درصد اعلام کرده، نه به استناد مرکز پژوهشها که نرخ تورم را 24 درصد اعلام کرده، چرا نتوانستید نرخ تورم را در 15 درصد کنترل کنید؟ اگر حرف ما را قبول ندارید به مردم بگویید که وضع معیشت، مسکن و قیمت کالاها مطلوب است.

کوهکن نیز پس از سخنان گرامی مقدم گفت: دولت اصلاحات تکلیف قانونی داشته اصلاح ساختار تولید سوخت بنزین را مناسب با افزایش معقول تولید خودرو بالا ببرد اما آنچه اتفاق افتاد سالانه 10 درصد به مصرف اضافه شد و حدود 5 درصد به تولید اضافه شد.اگر شما بحث قیمت را به چند کالا محدود کنید که دست دولت است حرف شما درست است اما کالاهای مورد نیاز مردم همین چند قلم نیست.

وی افزود: دولت اصلاحات و مجلس ششم جهت مدیریت مصرف سوخت که تکلیف قانونی داشته به چند درصد عمل کرده است؟ نفت اگر 150 دلار هم شود و شما 100 دلار آن را تبدیل به ریال کنید و هزینه های جاری دولت هایی را که باید حجم خود را کاهش می دادند و ندادند، بپردازید معنایش یعنی تزریق نقدینگی و گرانی.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت : در بحث سوخت دولت اصلاحات تکلیف داشت تعدادی از خودروهای فرسوده را از رده خارج کند حال مقایسه کنید دولت اصلاحات چه تعداد خودرو از رده خارج کرد، دولت فعلی چند خودرو از رده خارج کرد؟ چه تعداد جایگاه سی ان جی دولت اصلاحات در کشور ساخت و چه تعداد در این دوره احداث شده است؟ همه جناح ها باید بپذیرند که در گذشته هیچ برنامه ای برای مدیریت مصرف نبوده است و اولین قدم برای مدیریت مصرف که سخت ترین کار بوده بحث سوخت و بنزین بوده در مجلس هفتم برداشت شده است.

کوهکن تاکید کرد: در ارتباط با قیمت ها باید توجه شود که دولتها تا چه میزان حجم خود را به صورت واقعی کم کردند یعنی کمتر دست خود را برای هزینه های جاری در جیب مردم کردند؟ همچنین در ارتباط با تولید چه اقداماتی کردند؟ البته این نفی کارهای مثبت گذشته نیست.

وی خطاب به گرامی مقدم تصریح کرد: شما عوامل خارج از دست دولت و نظام که عوامل جهانی است را کنار آثار عملکردهای گذشته که امروز باید آن را اصلاح کنیم بگذارید . قطعا من و شما هم فکر هستیم که تصمیم گیری های اقتصادی یک آثار فوتی و فوری و یک آثار درازمدت دارد.