کسری 4 میلیارد تومانی برای اجرای برنامه های سالمندان

حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بودجه ای که به منظور اجرای برنامه های مراقبتی و توانبخشی سالمندان برای سال آینده پیشنهاد کرده ایم ، 12 میلیارد تومان اعتبار است که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری دفتر توانبخشی 8 میلیارد تومان اعتبار داشت که این مقدار اعتبار برای اجرای کامل تمامی طرحها و برنامه ها کافی نبود بطوریکه هم اکنون با کسری اعتبار زیادی مواجه هستیم.

مدیرکل دفتر توانبخشی سالمندان سازمان بهزیستی تاکید کرد: البته بدنبال این هستیم که از محلهای مختلف این مقدار کمبود اعتبار را جبران کنیم.

نحوی نژاد گفت: فعالیتهایی که در ارتباط با موضوعات مختلف سالمندان تا کنون انجام شده است فراتر از بودجه و اعتبارات اختصاص یافته بوده است.

وی ادامه داد: وظیفه سازمان بهزیستی در مرحله اول حمایت و ارائه خدمات توانبخشی به سالمندان معلول است که البته به سالمندان سالم نیز در صورت وجود اعتبار خدمات ارائه می دهیم.