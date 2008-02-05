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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کسری 4 میلیارد تومانی برای اجرای برنامه های سالمندان

کسری 4 میلیارد تومانی برای اجرای برنامه های سالمندان

مدیر کل دفتر توانبخشی سالمندان سازمان بهزیستی گفت: برای اجرای برنامه ها و طرحهای توانبخشی و مراقبت در منزل سالمندان با کمبود 4 میلیارد تومان اعتبار مواجه هستیم.

حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بودجه ای که به منظور اجرای برنامه های مراقبتی و توانبخشی سالمندان برای سال آینده پیشنهاد کرده ایم ، 12 میلیارد تومان اعتبار است که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری دفتر توانبخشی 8 میلیارد تومان اعتبار داشت که این مقدار اعتبار برای اجرای کامل تمامی طرحها و برنامه ها کافی نبود بطوریکه هم اکنون با کسری اعتبار زیادی مواجه هستیم.

مدیرکل دفتر توانبخشی سالمندان سازمان بهزیستی تاکید کرد: البته بدنبال این هستیم که از محلهای مختلف این مقدار کمبود اعتبار را جبران کنیم.

نحوی نژاد گفت: فعالیتهایی که در ارتباط با موضوعات مختلف سالمندان تا کنون انجام شده است فراتر از بودجه و اعتبارات اختصاص یافته بوده است.

وی ادامه داد: وظیفه سازمان بهزیستی در مرحله اول حمایت و ارائه خدمات توانبخشی به سالمندان معلول است که البته به سالمندان سالم نیز در صورت وجود اعتبار خدمات ارائه می دهیم.

کد مطلب 633433

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