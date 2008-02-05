نقش بزرگ زنان در پیروزی انقلاب اسلامی تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر در مه ولات، سید حمید موسوی ظهر امروز در همایش بانوان شهرستان گفت: نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و حراست از دستاوردهای عظیم آن را بسیار مهم بود، بانوان نیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل می دهند و لذا در همه عرصه ها حضور و نقش آنها تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه بانوان ایران اسلامی شهدای زیادی در راه اعتلای ارزشهای والای نظام جمهوری اسلامی تقدیم کرده اند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر و در شرایط حساس کنونی کشور نیز بانوان رسالت سنگینی بر عهده دارند.

فرماندار مه ولات از جمهوری اسلامی به عنوان مترقی ترین نظام حکومتی در جهان یاد کرد و گفت: دشمنان قصد دارند به روش های مختلف با این نظام که بر خواسته از آموزه های اسلام ناب محمدی (ص) و نشات گرفته از قیام حضرت سید الشهداء (ع) است مخالف کنند.

این همایش از سوی کمیته بانوان و فرمانداری مه ولات در محل سالن اجتماعات کانون شهید عنصری این شهرستان برگزار شد.

