نگرانی کارشناسان نظامی از شکست عملیات ناتو در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آلمانی فوکوس در گزارشی در این باره به نقل از "کلایس نویمن"(Klaus nauman) رئیس سابق هیئت نظامی ناتو نوشت : نویمن در روز سه شنبه گفت که از کاهش نفوذ آلمان در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به دنبال مخالفت این کشور با حضور نیروهای نظامی خود در جنوب افغانستان در هراس است .

لازم به ذکر است که چندی پیش "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا در نامه ای از آلمان خواست که سربازان خود را برای عملیات نظامی به جنوب افغانستان بفرستد، اما مقامهای این کشور، درخواست وی را رد کردند . بر اساس لایحه تصویب شده در مجلس آلمان، نیروهای آلمانی در افغانستان در منطقه آرام شمال این کشور سازماندهی شده اند.

به گزارش فوکوس،نویمن نیز که خواهان پذیرفتن این درخواست از طرف دولت آلمان است، تاکید کرد : تمام مشکلات و ریسکها و مسئولیتها در افغانستان باید به صورت هماهنگ و مشترکا بین همه اعضای ناتو تقسیم شود .

در ادامه این گزارش به نقل از"هورست تلتشیک"، horst teltschik رئیس کنفرانس امنیت مونیخ که اواخرهفته در این شهر برگزار می شود، آمده است : وی از مناقشه در این کنفرانس بر سرعملیات نیروهای ناتو در افغانستان به دلیل موضع سخت گیرانه آلمان در هراس است. وی اظهار داشت : شرکای ناتو باید از خود این سئوال را کنند که آیا آنها خود را درگیر این همه ماجراجویی در افغانستان کرده اند که در پایان با شکست از این منطقه خارج شوند.

بر اساس این گزارش "هورست تلتشیک" شکست در افغانستان را ممکن ارزیابی کرده و تاکید می کند که اگر مشخص شده است که کلید حل بحران افغانستان در جنوب این منطقه قرار دارد؛ باید آلمان نیز در این زمینه سهیم باشد.

در ادامه این گزارش به نقل از "جورن تیسن" کارشناس دفاعی حزب spd آلمان آمده است : آلمان باید موضع خود را کاملا مشخص کند که در چه وسعتی می خواهد در عملیاتهای نظامی مشترک با ناتو شرکت کند.

به گزارش مهر، بنا بر این گزارش "کارستن فویگت"(karsten voigt) نماینده ومامور آلمان در ارتباطات آلمان-آمریکا نیز در این باره اظهار داشت که وی انتظار دارد آمریکا فشارهای بیشتری بر آلمان برای حضور نظامیان خود در جنوب افغانستان وارد کند. این در حالی است که آلمان اجازه نمی دهد که این مناقشات فقط در راستای دفاع از خواسته های همپیمانان آمریکایی و کانادایی خود جهت دهی شود .

با وجود این "کارستن فویگت" به همتای آمریکایی خود در آمریکا تاکید کرده است که در مجلس آلمان اکثریت برای عملیات نیروهای نظامی این کشور درجنوب افغانستان وجود ندارد.

به گزارش فوکوس این در حالی است که "نیلس آنن" سیاستمدار عضو حزب spd آلمان با تاکید بر اینکه هیچ اکثریتی برای افزایش نیروهای آلمانی در مجلس آلمان وجود ندارد بر این باور است که حکومت آلمان نباید در این زمینه تسلیم فشارهای آمریکا و دیگران متحدان خود در ناتو شود. وی معتقد است که در آلمان هنوز این پارلمان است که درباره عملیاتهای خارجی نیروهای این کشور تصمیم می گیرد.

"روبرت نویدک" موسس سازمان کمکی کلاه سبزها نیز برای تغییر موضع جامعه بین المللی در افغانستان تلاش کرده و بر این باور است که جامعه بین المللی به جای اینکه بر عملیات نظامی در افغانستان تاکید کند باید بر عملیات غیر نظامی و بازسازی این منطقه بحرانی متمرکز شود.

