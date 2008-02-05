اعتماد ملی با تمام توان در انتخابات حضور خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و دبیر فراکسیون اقلیت مجلس پیش از ظهر امروز در مناظره با محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هفتم با موضوع "مجلس هشتم و برنامه محوری" در انجمن روزنامه نگاران مسلمان، اظهار داشت: نظام انتخاباتی ما تا زمانی که فردگراست و مردم به افراد رای می دهند، نمی توان به بحث برنامه موضوعیت بخشیده و جایگاهی برای آن قائل شد.

وی افزود: در کنار فقدان برنامه حزبی و نظام فرد گرایی، طیف گرایی نیز در جامعه ما نهادینه شده و چه بخواهیم و چه نخواهیم حضور دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا به عنوان دو رکن اصلی برنامه های سیاسی در اذهان مردم گنجانده شده است، لذا عمده ترین برنامه ها و محورها در قالب این دو طیف خلاصه می شود.

گرامی مقدم با بیان اینکه حزب اعتماد ملی در یک سال ونیم گذشته دو سطح از برنامه ریزی را گذرانده که یک سطح آن در دفاتر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... این حزب صورت گرفته و دیگر در اتاق فکر این حزب که به پیشنهاد جمعی از دانشگاهیان شکل گرفته انجام شده است و برنامه های مجلس آتی را دنبال می کند.

وی تاکید کرد: حزب اعتماد ملی در فعالیت های سیاسی خود برای مجلس هشتم معتقد به برنامه محوری است.

دبیر فراکسیون اقلیت مجلس هفتم در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه آیا تندروی های مجلس ششم دلیل رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان برای مجلس هشتم است یا خیر، تصریح کرد: رد و یا تایید صلاحیت ها باید بر اساس قانون اساسی انجام شود، هیچ بهانه ای نمی توان برای رد صلاحیت نمایندگان اصلاح طلب حاضر در مجلس هفتم آورد چرا که آنها افرادی بودند که در دوره قبلی مجلس توسط همین هیئت های نظارت تایید شده اند.

وی با اشاره به رد صلاحیت آقایان رضوی یزدی، منتجب نیا، کیان ارثی، شکوری و برخی اصلاح طلبان که سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره های قبلی و مدیریت در عرصه های گوناگون را دارند، خاطر نشان کرد: چطور ممکن است که یک ماده 28 درباره این افراد صدق کند چرا که آنها در مجلس ششم نیز در مقابل تحصن ها بودند و با آن مخالفت می کردند پس بنابراین می توان گفت، رد صلاحیت های کنونی دلایل جناحی دارد.

گرامی مقدم افزود: الزامی است که رقابتی میان طیف ها در کشور وجود داشته باشد چرا که این امر در نهایت به نفع نظام خواهد بود بنابراین باید زمینه رقابت سالم و عادلانه میان طیف ها از سوی هیئت نظارت و اجرایی فراهم گردد.

گرامی مقدم در پاسخ به سئوالی درباره نشست مشترک هاشمی، خاتمی وکروبی تصریح کرد: برگزاری این جلسات مقوله ای جدید نیست اما نشست اخیر این سه نفر، نشستی فوق العاده برای بررسی امور انتخاباتی و سیاسی کشور بوده و دستاوردهای بزرگ و مهمی برای جبهه اصلاحات به همراه داشت که بر این اساس وحدت میان این طیف بیش از گذشته مستحکم شد.

گرامی مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره نحوه حضور اعتماد ملی در انتخابات خاطر نشان کرد: در جلسه اخیر اعتماد ملی تصمیم بر این شد که آقایان هاشمی، خاتمی و کروبی جلسه مشترک دیگری برگزار کنند تا به نوعی نسبت به احقاق حقوق جریان اصلاح طلب تصمیم بگیرند.

وی تاکید کرد: بر اساس آنچه تا کنون دبیر کل حزب اعتماد ملی اعلام کرده است این جریان در انتخابات مجلس هشتم حضور خواهد داشت.

نماینده بجنورد در مجلس هفتم اضافه کرد: متاسفانه نامزدهای ما تقریبا در 90 درصد حوزه های انتخابیه رد صلاحیت شده اند و ما توانی برای ارائه لیست نداریم. بنابراین اگر توانستیم وکاندیداهای ما برای شرکت درانتخابات تایید شدند با تمام توان و قدرت در انتخابات حضور خواهیم یافت.

وی گفت: هم اکنون حزب اعتماد ملی در شهرهای مشهد، اصفهان، اهواز، قزوین، بندرعباس، کرمان، شیروان، بجنورد و ... فاقد کاندیدا است.