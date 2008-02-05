پمپ بنزین مجهز به روبات در هلند راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این پمب بنزین که Tankpitstop نام دارد، روز گذشته (دوشنبه) در شهر "املورد" هلند با حضور "ماریا فن دو هوون" وزیر اقتصاد این کشور افتتاح شد.

در این پمپ بنزین یک بازوی روباتیک 75 هزار یورویی به جای متصدی جایگاه سوخت گیری کار می کند که توانایی تشخیص انواع خودروها را هنگامی که وارد پمپ بنزین می شوند، دارد و می تواند براساس مدل خودرو و میزان گنجایش باک، بنزین مورد نیاز خودرو را وارد مخزن سوخت کند.

براساس گزارش رویترز، این بازوی روباتیک که مجهز به چندین حسگر است با دقت در باک بنزین را باز می کند، نازل را برمی دارد و بدون اینکه سوخت روی زمین بریزد، بنزین می زند.

در این خصوص "نیکو فن استاورن" مخترع این روبات توضیح داد: "پمپ بنزینهایی از نوع Tankpitstop تا پایان سال در چندین شهر هلند راه اندازی می شوند."