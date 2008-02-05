مشاجره لفظی مقامهای آلمانی و آمریکایی به سبب نامه جنجالی گیتس درباره افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"اکارت ون کلایدن" سخنگوی سیاست خارجی حزب اتحاد دموکرات مسیحی آلمان شب گذشته در منازعه و بحثی با موضوع "افغانستان و ناتو : چرا این دو موضوع" در بنیاد " ونراد ادنوی آلمان " در واشنگتن گفت که این نامه در تقویت روابط آمریکا با آلمان یا اروپا واقعا سودمند نبوده است.

وی با اشاره به این جمله که "نمی توان به انجام چیزی متعهد شوید که توانایی آن را ندارید" به عنوان یک عبارت لاتین افزود : در حالی که آلمان می تواند برای کمک به افزایش امنیتی در افغانستان کار بیشتری انجام دهد؛ آمریکایی ها نباید انتظار بسیار زیادی از آن داشته باشند.

کلایدن با لیست کردن بالگردها به عنوان نمونه گفت :" متاسفانه ما آنها را نداریم."

"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا اخیرا با ارسال نامه ای به "فرانس ژوسف یانگ" وزیر دفاع آلمان از برلین خواست نیروهای بیشتری را به جنوب افغانستان اعزام کند که با مخالفت شدید آلمان روبرو شد.

بنا بر گزارش رسانه های آلمانی، ژوسف یانگ هم با نامه ای مستقیم و تند به گیتس پاسخ داده است.

"آنتونی آلد ول"مدیر سیاست اروپا و ناتو در وزارت دفاع آمریکا گفت: نامه گیتس بسیار مستقیم بوده ، زیرا ما برای همکاریهای آلمان ارزش قائلیم و این کشور نیروهای حرفه ای، مجهز و فنی در اختیار دارد.

وی اظهار داشت :"سیاست" دولت ائتلافی در برلین از اینکه آلمان تجهیزات بیشتری را در افغانستان مستقر کند، ممانعت به عمل می آورد.

آلد ول با تایید این مسئله که نامه گیتس توسط دفتر وی تنظیم شده، گفت:"ما این نوع نامه را به برخی از کشورهای دیگر نخواهیم فرستاد."

کلایدن هم با بحث درباره ادعاهای آمریکا گفت که آلمانها تا حد زیادی از ماموریت افغانستان حمایت کرده اند.