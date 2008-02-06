  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۵۳

کلاسهای مؤسسه معرفت و پژوهش برگزار می‌شوند

کلاسهای آموزشی فلسفی ترم زمستان و بهار مؤسسه معرفت پژوهش با حضور علیا، دباغ، دهقانی، مازیار، ذکی‌پور و سفید‌خوش برگزار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کلاس فلسفه هنر با حضور مسعود علیا شنبه‌ها از ساعت 16 تا 18، ویتگنشتاین و کاوش‌های‌ فلسفی با تدریس دکتر سروش دباغ  یکشنبه‌ها از ساعت 17 تا 19، نقد و نظریه ادبی با حضور دکتر محمد دهقانی دوشنبه‌ها  17 تا 19،
تاریخی‌نگری و هرمنوتیک (دیلتای) با تدریس امیر مازیار سه‌شنبه‌ها 15 تا 17 برگزار می‌شوند.

همچنین فلسفه شرق با حضور بهمن ذکی‌پور  سه‌شنبه‌ها 17 تا 19 و فلسفه ‌ایده‌آلیسم آلمانی با تدریش میثم سفید‌خوش  چهارشنبه‌ها 17 تا 19 برگزار می شود.

این کلاسها در مؤسسه واقع در میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، کوچه بهنام، پلاک 36 برگزار می‌شوند.

کد مطلب 633443

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها