به گزارش خبرگزاری مهر، کلاس فلسفه هنر با حضور مسعود علیا شنبه‌ها از ساعت 16 تا 18، ویتگنشتاین و کاوش‌های‌ فلسفی با تدریس دکتر سروش دباغ یکشنبه‌ها از ساعت 17 تا 19، نقد و نظریه ادبی با حضور دکتر محمد دهقانی دوشنبه‌ها 17 تا 19،

تاریخی‌نگری و هرمنوتیک (دیلتای) با تدریس امیر مازیار سه‌شنبه‌ها 15 تا 17 برگزار می‌شوند.

همچنین فلسفه شرق با حضور بهمن ذکی‌پور سه‌شنبه‌ها 17 تا 19 و فلسفه ‌ایده‌آلیسم آلمانی با تدریش میثم سفید‌خوش چهارشنبه‌ها 17 تا 19 برگزار می شود.

این کلاسها در مؤسسه واقع در میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، کوچه بهنام، پلاک 36 برگزار می‌شوند.

