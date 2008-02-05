اختصاص 100 میلیارد ریال تسهیلات به اجرای طرحهای فاضلاب خراسان شمالی

حمید روشن روان ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شرکت علاوه بر دریافت اعتبارات عمرانی با مساعدت مسئولان، رایزنی برای دریافت این میزان تسهیلات را انجام داده است.

وی ادامه داد: 37 میلیارد ریال اعتبار ملی - استانی، برای اجرای طرحهای فاضلاب امسال پیش بینی شده است که تا کنون 22 میلیارد ریال آن محقق شده است.

وی اظهار داشت: 100 درصد اعتبارات مذکور برای اجرای طرحهای فاضلاب شهر بجنورد هزینه شده است.

وی تصریح کرد: با وجود افزایش سالانه اعتبارات طرح فاضلاب پس از تقسیم استان، این اعتبارات پاسخگوی هزینه های اجرایی در شهرستانها نیست و تنها طرحهای فاضلاب شهر بجنورد تا 10 سال آینده محقق خواهد شد.

روشن روان اذعان داشت: تصفیه خانه شهر بجنورد نیز در دو فاز اجرایی طراحی شده است .

وی ظرفیت فاز اول تصفیه خانه فاضلاب بجنورد را هفت هزار و 600 متر مکعب در شبانه روز اعلام کرد و گفت: این تصفیه خانه در حال حاضر جمعیتی بیش از 40 هزار نفر را زیرپوشش قرار می دهد.

وی به فاز دوم عملیات اجرایی طرح تصفیه خانه این شهر با قراردادی بالغ بر 60 میلیارد ریال اشاره کرد و افزود: این طرح از طریق مناقصه به کنسرسیوم اجرایی واگذار شده است که عملیات اجرایی آن از خرداد ماه امسال آغاز و در حال حاضر حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی اظهار داشت: دو تصفیه خانه فاضلاب هم اکنون در سطح استان شامل، فاضلاب لجن فعال و هوا دهی گسترده در شهر بجنورد و دیگری از نوع برکه تثبیت در شهر اسفراین با ظرفیت 11 هزار و 600 متر مکعب در روز در حال فعالیت هستند.

وی حجم فاضلاب جمع آوری و تصفیه شده این شهر ها را، سالانه چهار میلیون و 100 هزار متر مکعب عنوان کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون دو هزار و 125 مورد انشعاب جدید در استان نصب شده است و تعداد مشترکان طرح فاضلاب استان در سال جاری به 22 هزار و 33 رسیده که نسبت به پارسال 11 درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی شبکه فاضلاب شهر آشخانه و شیروان نیز با توجه به مصوبه کمیسیون 32 نیازمند اعتبارات مناسب است که امید است تا سال آینده محقق شود.

اکنون بیش از 227 کیلومتر عملیات شبکه فاضلاب در استان اجرا شده است.