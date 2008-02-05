33 برنامه ویژه کودکان و نوجوانان دهه فجر در کرمان اجرا می شود

هوشنگ خالقی در گفتگو با مهر اظهار داشت: همایش سه روزه "بچه ها، انقلاب، محرم" در ایام دهه فجر در شهرستان رفسنجان برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: به مناسبت پیروزی انقلاب محصولات کانون پروش فکری کودک ونوجوان در مراکز این کانون در کرمان و شهرستانها با تخفیف ویژه به مردم ارائه می شود.

وی گفت: 30 مرکز ثابت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 33 برنامه را در برای آشنایی کودکان با انقلاب اجرا می کنند.

وی عنوان کرد: در همین راستا عروسکهای دارا و سارا که نماد عروسک ایرانی هستند با تخفیف 50 درصدی به کودکان عرضه خواهد شد.

خالقی گفت: برای نخستین بار تعزیه "مه در آب " نیز با سبکی جدید در اجرا در سراسر استان به نمایش گذاشته شده است.

وی گفت: مسابقات عکاسی، خاطره گویی، کتاب خوانی و نمایشگاه تجسمی مکه تا کربلا و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن ماه و به دار زدن ماکت آمریکا از عمده ترین برنامه های دهه فجر امسال است.



