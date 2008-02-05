پیکان با خیال راحت استراحت می کند / سایپا امیدوارتر از پگاه به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان مصطفی کارخانه فردا بدون دغدغه و با خیالی آسوده استراحت می کنند چرا که هیچ تیم و هیچ نتیجه ای نمی تواند جای خودورسازان را در صدر جدول تعییر دهد.

پیکان صدرنشین 32 امتیازی است و پگاه ارومیه و سایپا تهران که در تعقیب این تیم هستند هریک با 29 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار گرفته اند.

شاگردان رسول بنایی و فرید صائبی که فردا به ترتیب میزبان و مهمان شهرداری همدان و بانک صادرات مشهد هستند حتی در صورت پیروزی و کسب 2 امتیاز دیگر هم نمی توانند امیدی برای تصاحب صدر جدول داشته باشند. البته در این میان سایپا با این امید به میدان می رود که بتواند حداقل به رده دوم صعود کند.

از بین تیم های ته جدولی هم دیدار هیئت والیبال ارومیه (ارومدشت) با گل گهر سیرجان حساسیت ها و جاذبه های خاص خود را دارد. بازیکنان ارومیه ای که از امروز تحت پوشش هیئت والیبال ارومیه درآمده اند و از همکاری این هیئت برای به دست آوردن بدهکاری های خود با خبر شده اند با انگیزه و امیدی نو به میدان می روند تا شاید در روزهای پایانی لیگ بتوانند از انتهای جدول تکان بخورند.

برنامه کامل بازی های هفته بیستم رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور به این شرح است:

* اتکا تهران - پتروشیمی بندر امام (سالن والیبال آزادی - ساعت 16)

داوران:شاهمیری، جعفری ناظر:نعمتی

* هیئت والیبال ارومیه - گل گهر سیرجان (ارومیه - ساعت 16)

داوران: یگانه مجد، اکرمی ناظر: بندری

* پردیس متحد قزوین - استقلال گنبد (قزوین - ساعت 17)

داوران: پورکاشیان، میرزایی ناظر: حاتمی

* بانک صادرات مشهد - سایپا تهران (مشهد - ساعت 17)

داوران:شفقی، سلیمانی ناظر: حداد

* استیل آذین تهران - سنگ آهن بافق یزد (سالن والیبال آزادی - ساعت 18)

داوران:محسنی، قاری ناظر: راهجردیان

* پگاه ارومیه - شهرداری همدان (ارومیه - ساعت 18)

داوران:حق بین، ابراهیم زاده ناظز: بندری

جدول رده بندی این رقابت ها به این شرح است:

1- پیکان تهران (17 بازی - 32 امتیاز)

2- پگاه ارومیه (16 بازی - 29 امتیاز)

3- سایپا تهران (16 بازی- 29 امتیاز)

4- پردیس متحد قزوین (16 بازی - 28 امتیاز)

5- شهرداری همدان (17 بازی - 25 امتیاز)

6- پترروشیمی بندر امام (17 بازی - 23 امتیاز)

7- سنگ آهن بافق یزد (16 بازی - 22 امتیاز)

8- اتکا تهران (15 بازی - 22 امتیاز)

9- بانک صادرات مشهد (15 بازی - 21 امتیاز)

10- گل گهر سیرجان (16 بازی - 21 امتیاز)

11- استیل آذین تهران (14 بازی - 20 امتیاز)

12- استقلال گنبد (15 بازی - 20 امتیاز)

13- هیئت والیبال ارومیه (16 بازی - 16 امتیاز)