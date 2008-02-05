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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۰۴

شورای نگهبان فرصت اعتراض داوطلبان مجلس را یک روز تمدید کرد

شورای نگهبان فرصت اعتراض داوطلبان مجلس را یک روز تمدید کرد

شورای نگهبان مهلت اعلام شکایت آندسته از داوطلبان مجلس هشتم که صلاحیت آنان به تایید هیئت های نظارت نرسیده است را یک روز تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان اعلام کرد:  داوطلبانی که صلاحیت آنها از سوی هیات های نظارت استانی مورد تائید قرار نگرفته است، تا فردا چهارشنبه 17 بهمن 1386 فرصت دارند اعتراض خود را به مسئولان مربوطه ارائه کنند. 

بنا بر این گزارش، با توجه به تاحیر به وجود آمده مهلت اعلام شکایت این داوطلبان که تا پایان وقت اداری امروز بود، یک روز دیگر تمدید شد و معترضان به نظر هیات های نظارت می توانند تا پایان وقت اداری فردا به هیات های استانی شورای نگهبان و یا ورزشگاه شهید حیدرنیای تهران مراجعه و شکایت کتبی خود را ارائه کنند .

 

کد مطلب 633465

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