زیرساخت های ورزش را با قدرت ادامه می دهیم/هزار سالن چندمنظوره می سازیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی ، صبح امروز در نشست خبری با نمایندگان رسانه های گروهی که در محل تالار مهربانی مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای بزرگ نظام اسلامی در بخش‌های مختلف در تشریح دستاوردهای انقلاب در بخش ورزش ، گفت: در عرصه ورزش حدود یک دهم تا 15 صدم فضای ورزشی پیش از انقلاب در کشور وجود داشته است اما امروز از مرز 6 دهم متر مربع گذشتیم. دیگر ورزش محدود به شهرهای بزرگ و ساخت استادیوم‌های بزرگ نمادین نیست ، امروز حتی در سراسر کشور و در روستاهای دور افتاده پروژه‌های ورزشی در حال ساخت است ضمن اینکه باعث افتخار است که استادیوم 40 هزار نفری بانوان ما کاملا توسط متخصصان داخلی در حال ساخت است.

وی بر حضور گسترده جامعه ورزش کشور در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن تاکید کرد وگفت : خوشبختانه جامعه ورزش همواره در این روز وفا داری خود را به انقلاب اسلامی نشان داده است و یقینا امسال نیز حضوری گسترده خواهد داشت.

علی آبادی گفت : زمانی که سازمان تربیت بدنی را تحویل گرفتیم دارای ردیف بودجه نبودیم ولی امروز نه تنهای دارای ردیف بودجه مستقلیم بلکه در ردیف دستگاههای بودجه گیر از دولت در جایگاه هشتم قرار داریم.

رئس سازمان تربیت بدنی با اشاره به افزایش چشمگیر بودجه ورزش کشور در سال 87 خاطرنشان کرد: سال آینده در بخش عمرانی حدود 75 درصد افزایش اعتبار داریم این اتفاقی است که اولین بار در بودجه نویسی کشور در بین همه سازمان ها رخ داده است و این نشان می دهد که دولت به این نتیجه رسیده است که برای توسعه ورزش اولین نیاز جامعه جوان ما مکان ورزشی است.

معاون رئس جمهور با بیان این مطلب که هیچ راهی جز داشتن زیر ساخت بسیار قوی در ورزش کشور برای رسیدن به توسعه وجود ندارد، یادآور شد: در گذشته نگاه مدال آوری بر ورزش حاکم بوده و براین اساس همواره جایگاه ما در ورزش جهان لرزان بود اما برای اینکه بتوانیم جایگاه استواری در بین سایر کشورها داشته باشیم باید فضای ورزشی خود را توسعه دهیم.

وی با اشاره به این مطلب که توسعه فضاهای ورزشی تنها توسعه فضای ساختمانی نیست، گفت : در واقع توسعه فضای ورزشی توسعه نیروی انسانی فعال در ورزش است چرا که اگر قرار است جمعیت استفاده کننده از فضای ورزشی را افزایش دهیم طبیعی است که باید فضای ورزشی را بیشتر کنیم.

رئس سازمان تربیت بدنی تصریح کرد: توسعه منابع انسانی شدنی نیست مگر اینکه زیر ساخت‌ها را توسعه داد.

علی آبادی با بیان اینکه تعداد ورزشکاران کشور در دو سال اخیر یک و نیم برابر شده است ، گفت : مهمترین دلیل این جهش گسترش فضاهای ورزش در این دو سال است و همین عزم سازمان برای احداث گسترده فضاهای ورشی باعث شد بودجه عمرانی 75 درصد رشد داشته باشد.

وی با بیان اینکه در ایام ا... دهه فجر 214 پروژه ورزشی و تا پایان سال جاری حدود 600 پروژ دیگر به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: تازمانی که در ورزش هستم کار گسترش اماکن ورزشی را با قدرت ادامه خواهم داد.

رئس سازمان تربیت بدنی بر لزوم سرمایه گذاری کلان در ورزش و پرهیز از کارهای مقطعی تاکید کرد و ادامه داد: می دانیم اگر یک سوم اعتبار عمرانی را صرف مدال آوری کنیم مطمئنا مدال های کسب شده در میادین بین المللی رشد چشمگیری خواهد داشت اما مهم توسعه نیروی انسانی است و بر این اساس تا پایان برنامه چهارم امیدواریم سرانه فضای ورزشی را به یک متر مربع برسانیم.

وی از تکمیل 1500 پروژه در سال آینده خبر داد و در مورد نگهداری از این اماکن و برنامه های آتی سازمان تربیت بدنی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی شده که در سال 88 بسیاری از اماکن ورزشی ساخته شده را به فدراسیون‌ها تحویل دهیم که از محل آنها در آمد کسب کنند تا دیگر فدراسیون ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی همه بودجه خود را از دولت دریافت نکنند.

علی آبادی در مورد بودجه جاری ورزش کشور، گفت : دریافتی فدراسیون ها از سازمان در دوسال اخیر حداقل 3 برابر شده است اما هنوز هم اعتبارات جاری ما بسیار کم است شاید تقریبا از نیازهای ورزشی تنها یک سوم را دریافت می کنیم اما قرار است تا رسیدن به میانگین فضای ورزشی یک متر مربع این افزایش اعتبار عمرانی وجود داشته باشد و پس از آن با یک برنامه‌ریزی اعتبارات عمرانی کاهش پیدا کرده و در مقابل اعتبارات جاری ورزشی افزایش می یابد.

رئس سازمان تربیت بدنی با اشاره به توجه ویژه این سازمان به ورزش بانوان خاطرنشان کرد: بانوان ما تا پایان سال 88 صاحب 1500 مکان اختصاصی خواهند بود که یقینا می تواند در توسعه ورزش بانوان بسیار موثر باشد.

رئس سازمان تربیت بدنی قدم بزرگ دیگر سازمان تربیت بدنی را احداث اماکن ورزشی عنوان کرد و افزود: طرحی تحت عنوان طرح ضربتی توسعه فضای ورزشی در روستاها طراحی شده و بر این اساس امروز 700 پروژه در روستاها در حال ساخت است و سال آینده 400 پروژه به بهره برداری می رسد.

علی آبادی با بیان اینکه اولین اقدام در راستای احداث اماکن ورزشی در روستاها در آینده‌ای نزدیک اعلام می شود گفت: ما به زودی 241 پروژه روستایی در فضایی بیش از 2 میلیون متر مربع در 241 روستا افتتاح می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با وزارت کشور به توافق رسیده ایم که به صورت مشترک یک هزار سالن چند منظوره در سطح کشور بسازیم تا هم به عنوان مکانی برای کمک به حادثه دیدیگان حوادث غیرمترقبه از آنها استفاده شود و هم در اختیار جامعه ورزش باشند. همچنین با سردار احمدی مقدم هم به توافق رسیدم 30 مجموعه ورزشی به صورت مشترک با ستاد مبارزه با مواد مخدر احداث کنیم .

رئس سازمان تربیت بدنی با اشاره میزبانی دومین دوره مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی در ایران گفت : باید این رویداد بزرگ را به درستی مدیریت کنیم چرا که حدود 57 کشور در این مسابقات حضور می یابند و مجموعه های ورزشی مورد نظر تا سال 88 به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد : قرار است سال آنده 30 پروژه ملی بزرگ افتتاح کنیم به مناسبت سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی.

معاون رئس جمهور با اشاره به اینکه در بخش ورزش قهرمانی فعالیت‌های گسترده انجام شده است، خاطرنشان کرد : یک اقدام مهم در این بخش تشکیل کمیته فدراسیون‌های مدال آور است که پیش از این در کشور مغفول بود امروز که جلسات این کمیته به صورت ماهانه برگزار می شود و ماهانه کنترل می شوند. این‌ها رشته هایی هستند که در بازیهای آسیایی کوانگجو باید مدال آور باشند .به عنوان مثال با پیگیری‌های که شد در قایقرانی در مسابقات قهرمانی آسیا 12 مدال کسب کردند و فکر می کنم در کوانگجو بین 5 تا 6 مدال کسب خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: با همین قدرت باید کار در فدراسیونهای مدال آور ادامه داشته باشد و با این روند یقینا جایگاه چهارم را بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو کسب خواهیم کرد.

مهندس علی آبادی با اشاره به مشخص بودن تکلیف فدراسیون‌ها تصریح کرد: هر فدراسیون موظف است که اعلام کند بعد از چهار سال در چه جایگاهی قرار دارد و باید پاسخگوی رسانه‌ها باشد.در بازی‌های آسیایی ادوار گذشته حداکثر در 12 رشته مدال آور بودیم از این به بعد باید در 25 رشته مدال آور باشیم.

علی آبادی با بیان اینکه برای ورزش همگانی تلاش زیادی صورت گرفته است گفت : برنامه ریزی شده که در چهار یا پنج روز سال به مناسبت های مختلف در سراسر کشور همایش های ورزشی گسترده داشته باشیم و ازطرفی هماهنگی های لازم برای درنظر گرفتن مجموعه های ورزشی همگانی در همه استان ها صورت گرفته و بر این اساس در کنار شهرهای بزرگ 200 تا 300 هکتار زمین به عنوان میعادگاههای ورزش همگانی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به کمک مالی سازمان تربیت بدنی به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، خاطر نشان کرد: سازمان تربیت بدنی با توان اندک مالی خود طی یک سال اخیر بین 5/2 تا 3 میلیارد تومان به این دو باشگاه کمک کرده که درتاریخ فعالیت آنها بی سابقه است. البته باشگاه استقلال و پرسپولیس نباید تنها امیدوار به کمک سازمان تربیت بدنی باشند بلکه باید با استفاده از منابع درآمدزایی خود و همچنین با کمک اعضای هیئت مدیره نیازهای مالی شان را برطرف کنند.

اشکالاتی که در برخی از پروژه های ورزشی مشاهده است، مورد سئوال دیگر خبرنگاری بود که علی آبادی در پاسخ به آن گفت: این طبیعی است که در 2100 پروژه ورزشی حداقل 2 درصد مشکل وجود داشته باشد. ما تمام پروژه های ورزشی را پس از احداث به مدت 2 سال به صورت موقت از پیمانکار تحویل می گیریم تا در صورت بروز مشکلاتی اقدام به برطرف کردن آن کنیم.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد سازمان تربیت بدنی در بحث ساخت و ساز اماکن ورزشی تاکید کرد: در دوره فعالیت من سابقه نداشته که یک مجموعه ورزشی دوبار افتتاح شود. مثلا مجموعه ورزشی داشته ایم که پس از پیشرفت 30 تا 40 درصدی کار متوقف شده بود و ما ادامه کار را پیگیری کرده ایم. مثل مجموعه ورزشی قم که با پیگیری ما به نتیجه رسید. اگر هم موردی در خصوص افتتاح چند باره امکان ورزشی وجود داشته بهتر است بصورت مستند بدان اشاره کنید.

وی در خصوص ورزشگاه های استان تهران و اینکه مثلا چرا باشگاهی مانند استقلال دارای زمین اختصاصی نیست؟، گفت: سازمان تربیت بدنی مجموعه ورزشی تختی تهران را به استقلال پیشنهاد کرد اما این باشگاه به دلیل بعد مسافت این پیشنهاد را رد کرد.

علی آبادی با اشاره به اینکه زمین های چمن ورزشگاه های شیرودی و تختی آماده پذیرایی از تیم های لیگ برتری و لیگ دسته اولی است، افزود: برای باشگاه استقلال زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع در نظر گرفته شده است و به زودی مراحل ساخت این ورزشگاه آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی در ادامه از اختصاص ورزشگاه های درفشی فر و مرغوبکار به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال یاد کرد و افزود: با اجاره امکانات این دو ورزشگاه سالانه مبلغ 350 میلیون تومان درآمد تولید خواهد کرد.

وی در خصوص دیدار روز گذشته خود با خاویر کلمنته گفت: من روز گذشته با خاویر کلمنته مذاکره نکردم. گفتگوی ما بحث های کلی پیرامون فوتبال ایران را شامل می شد.

محمد علی آبادی در ادامه با تاکید بر اینکه فدراسیون فوتبال به عنوان متولی اصلی فوتبال کشور باید در خصوص چگونگی عقد قرارداد با خاویر کلمنته پاسخگو باشد، در خصوص عملکرد فدراسیون های ورزشی گفت: من به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی باید برای فدراسیون های مختلف پول و امکانات لازم را فراهم کنم . در ادامه این فدراسیون ها هستند که باید مدال آور بوده و در خصوص این هزینه پاسخگو باشند.

نظام جامع ورزش و بی توجهی سازمان تربیت بدنی به آن، سوژه پرسش خبرنگاری بود که علی آبادی در پاسخ به آن گفت: من نظام جامع ورزش را 5 تا 6 بار خوانده ام که در آن یکسری باید و نبایدهاست. فعالیت ما نیز خارج از این چارچوب و نظام جامع نیست.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع ورزش ایران تجربه طرحی مشابه در کشورهای اروپایی و کاناداست، افزود: برای توسعه باید روند اجرایی کار با دسته بندی خاص خود پیش برود. ما هم دسته بندی های خاص خود را داریم که چیزی خارج و جدا از طرح جامع ورزش نیست.

فعالیت ساکن انجمن های متعدد فدراسیون ورزش های همگانی مورد دیگری بود که یکی از خبرنگاران بدان اشاره کرد و علی آبادی در پاسخ به او گفت: مرا بکشند هم ماهیگیری نمی کنم. فعالیت ورزشی در انجمن های پرتعداد فدراسیون ورزش های همگانی بسته به علاقه اشخاص است. از آنجایی که در بیشتر این ورزش ها بعد قهرمانی کمرنگ است جوانان کمترعلاقه ای به فعالیت در این زمینه از خود نشان می دهند.

ضعف ورزش کشور در نگهداری از اماکن ورزشی، سئوال دیگری بود که علی آبادی درپاسخ به آن با تاکید بر اینکه سازمان ورزش دربحث نگهداری ضعیف عمل کرده است. این اماکن را به 3 گروه تقسیم کرد و گفت: ساختمان های ورزشی را به 3 گروه حاکمیتی، تمرینی و تفریحی و روستایی تقسیم می کنیم. در این بین با توجه به هزینه سنگین نگهداری از امکان حاکمیتی اداره این بخش برعهده دولت و سازمان تربیت بدنی است اما ساختمان های ورزشی در بخش تمرینی و تفریحی را به بخش خصوصی اجاره داده و اداره اماکن ورزشی در بخش روستایی نیز با شورای روستاهاست.

وی ادامه داد: در این بین مشکل ما در بخش حاکمیتی است که بودجه زیادی را طلب می کند و ما منابع لازم برای تامین آن را نداریم. در نظر داریم تا سال 88 بودجه خاصی را برای این منظور تخصیص دهیم.

احداث استخرهای قهرمانی، سالن های دوومیدانی، تامین امکانات سخت افزاری ورزش های تیراندازی و قایقرانی و افزایش بودجه فدراسیون تیراندازی تا 5 برابر از دیگر مواردی بود که علی آبادی بدان اشاره کرد.

وی همچنین افزود: در تهران مشکل تامین زمین برای تاسیس مکان های ورزشی داریم. قصد داشتیم در این شهر دو سالن والیبال و بسکتبال احداث کنیم اما زمین مناسب برای این منظور پیدا نکردیم. به غیر از تهران در 7 شهر بزرگ دیگر نیز با این مشکل مواجه هستیم اما می توانیم در شهرهای کوچک برای احداث مکان های ورزشی اقدام کنیم.

علی آبادی درادامه همچنین تاکید کرد که در زمان فعالیت خود در سازمان تربیت بدنی حتی یک سانتیمتر از فضاهای ورزشی کشور به هیچ کجا واگذار نشده است.

رئیس سازمان تربت بدنی که مدعی شده بود پس از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال در خصوص اتفاقات اخیر این فدراسیون واقعیت های را اعلام خواهد کرد، در پاسخ به خبرنگاری که بر بیان این مسائل اصرار داشت، گفت: من آن موارد را مطرح نمی کنم زیرا بیان این مسائل مشکلات فدراسیون فوتبال را دو چندان می کند.

وی در ادامه با اشاره به دستورالعمل سازمان تربیت بدنی به استفاده مردم از اماکن ورزشی افزود: باید در این زمینه پیگیری های لازم را به عمل آوریم تا بصورت یک فرهنگ در جامعه جا بیافتد.

رئیس سازمان تربیت بدنی تاکید کرد: سالن های ورزشی که در اختیار دانشگاه ها، نیروی انتظامی و سازمان های مختلف است بیش از 3 برابر ظرفیت المپیک است.

استقبال نکردن مردم از مسابقات ورزشی و پرنشدن سالن ها توسط علاقمندان به ورزش یکی از مهمترین نکاتی بود که علی آبادی بدان اشاره کرد و گفت: ما در بخش فضای ورزش قهرمانی مشکل نداریم، مشکل ما در خصوص سرآنه ورزش همگانی است که باید آن را افزایش دهیم.