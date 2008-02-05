پارلمان ایتالیا در آستانه انحلال قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بحران سیاسی ایتالیا با تشکیل نشدن دولت انتقالی وارد دور تازه ای شد و "جورجیو ناپولیتانو" رئیس جمهور این کشور امروز و یا فردا با هدف برگزاری انتخابات، دستور انحلال مجلس را صادر می کند.

بر اساس این گزارش، مهمترین عامل در تشکیل نشدن دولت انتقالی، مخالفت "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر پیشین و رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت ایتالیا است.

بر همین اساس، در صورتی که ناپولیتانو امروز و یا فردا دستور انحلال مجلس را صادر کند، انتخابات در تاریخ 6 و یا 13 آوریل سال جاری میلادی برگزار می شود.

به گزارش مهر، در ماه گذشته میلادی و به دنبال خروج حزب "اودئور" به رهبری "کلمنته ماستلا" از ائتلاف دولت، نخست وزیر این کشور اکثریت سنا را از دست داد و اکثریت در مجلس سنا به دست مخالفان رومانو پرودی افتاد.

بر همین اساس، به دنبال خودداری مجلس سنای ایتالیا از دادن رای اعتماد به "رومانو پرودی"، وی از مقام خود کناره گیری کرد.

نخست وزیر ایتالیا پس از آن از مقام خود کناره گیری کرد که مجلس سنای این کشور به دولت وی رای اعتماد نداد.161 نفر از اعضای مجلس سنای ایتالیا به دولت پرودی رای منفی دادند و در مقابل 156 نفر هم رای مثبت دادند.



