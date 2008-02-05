مجلس به بودجه 87 شوک وارد نکند/ رئیس جمهور قصد سفر به مصر را ندارد

احمدی نژاد به مصر نمی رود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص آنچه که دیپلماسی یکجانبه دولت نهم در قبال از سرگیری روابط با مصر می خواهد، اظهار داشت: دیپلماسی ما در چارچوب مصالح سیاسی و منطقه ای صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه دیپلماسی نمی تواند یک طرفه باشد، افزود: دیپلماسی دو طرفه است و البته ممکن است حدود و چارچوب های آن مختلف باشد اما هیچ دیپلماسی یک سویه نیست و روابط خارجی ما همواره در چارچوب مصالح ملی و منطقه ای صورت گرفته و ما در همه جا از موضع عزت و اقتدار کشور حاضر می شویم.

الهام ادامه داد: موضع دستگاه دیپلماسی کشور هیچ تغییری نکرده و امروز دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه از جمله در مورد مصر نشانگر حمایت از حقوق ملت فلسطین بوده که به صورت فعال و مقتدرانه مورد تاکید قرار دارد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه روند دیپلماسی کنونی ایران موجب تامین حقوق مسلم ملت ها می شود، افزود: در این چارچوب جلوگیری از زیاده خواهی های رژیم اشغالگر قدس و رعایت تمام چارچوب های سیاست خارجی قرار می گیرد و این روند بر اساس تصمیمی مبتکرانه، فعال و عزت شکل گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه دولت نهم هیچ روندی را که بر خلاف قانون و منافع کشور باشد دنبال نخواهد کرد، گفت: مسلم است که هر روالی که کوچکترین خدشه را به سیاست های اساسی دولت و چارچوب های قانونی داشته باشد از طریق دولت دنبال نخواهد شد.

الهام همچنین با رد اخبار منتشر شده مبنی بر قصد احمدی نژاد برای سفر به مصر، گفت: هنوز بحثی از سفر به مصر مطرح نیست.

کسی از "سفیر" نگران نیست

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی دیگر جو سازی رسانه های غربی برای القای نگرانی از ارسال نخستین کاوشگر فضایی ایران را بی مورد دانست و اظهار داشت: ما مسئول ارتقای معنوی و مادی میهن اسلامی عزیزمان هستیم و جمهوری اسلامی این رسالت را دارد که بستر رشد و شکوفایی را در حد طراز این ملت در تمام عرصه ها فراهم کند.

وی با یادآوری قوانینی که در این خصوص وجود دارد، افزود: ما باید برای استقلال کشور از تمام ظرفیت های علمی بهره ببریم و بنابراین مسئول نگرانی دیگران نیستیم اما در عین حال هیچ دلیلی برای نگرانی دیگران نمی بینیم.

الهام با تاکید بر این نکته که هر کشور طرفدار صلح و عدالت و همزیستی مسالمت آمیز از پیشرفت های علمی ایران خرسند می شود، گفت : هیچ جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد و این مسئله یعنی ورود به عرصه فضا برای کاوش های علمی موضوعی است که تمام جوامع برای تحقق آن تلاش می کنند و علاوه بر این موضوع ما در مسئله هسته ای نیز به روشنی نشان داده ایم که این فناوری را صرفا در عرصه علم و به صورت صلح آمیز مورد استفاده قرار داده ایم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: کسانی که در این خصوص نگرانی هایی را دارند خود جز از منظر تهدید و فشار به دیگران نگاه نمی کنند و در واقع نمی خواهند دیگران نیز در این عرصه حضور داشته باشند در واقع نگاه آنها مبتنی بر نوعی بخل علمی است در حالی که خود به انواع تسلیحات غیر قانونی و کشتار جمعی مجهز هستند.

وی افزود: به نظرم تمام جوامع بشری با توجه به ابعاد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران از رشد و شکوفایی کشور ما در عرصه های مختلف خرسند باشند و بعید می دانم که کسی در این خصوص احساس نگرانی کند.

دولت و رد صلاحیت ها

غلامحسین الهام با بیان اینکه موضع دولت در فرآیند انتخابات صرفا حمایت از قانون است و بررسی صلاحیت ها به دولت ارتباطی ندارد، تصریح کرد: موضع دولت اجرای دقیق قانون در تمام مراحل انتخابات است و در حد امکان وظیفه خود در این چارچوب اجرا می‌کند.

غلامحسین الهام سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود موضوع تایید یا رد صلاحیت های نامزدهای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را موضوعی قانونی دانست و گفت: این فرآیند، فرآیندی تعریف شده در قانون است و ضوابط آن نیز در قانون تعریف شده است.

وی افزود: توجه داشته باشید که شکل اجرای مسئله صلاحیت ها نیز در هیئت های اجرایی و هیئت های نظارت انجام می شود که هر دو نهادهایی غیر دولتی و منتخب مردم هستند و لذا من از اینکه در اینجا به عنوان دولت در این خصوص توضیح دهم فارغ هستم.

الهام ادامه داد: دولت در فرآیند این موضوعات که البته فرآیندی تعریف شده در قانون است قرار ندارد و در این خصوص موضع ما صرفا حمایت از قانون بوده و اعتراضاتی که به روند بررسی صلاحیت ها نیز می شود به صورت قانونمند و در چارچوب های قانونی قابل تعریف است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه البته هنوز نمی توان در خصوص رد صلاحیت افراد نظر قطعی داد، گفت: در این خصوص باید مرحله اظهار نظر شورای نگهبان نیز طی شود اما بد نیست که در حاشیه این موضوع نکته ای را اضافه کنم: مسئله این است که مجلس در این دوره ضوابط و شرایط تحصیلی و مدرکی را تغییر داده و خود این مسئله می تواند موجب تغییراتی در صلاحیت افرادی که حتی پیش از این سابقه نمایندگی داشته اند، شود.

وی با اشاره به تغییر مدرک لازم برای حضوردر رقابت های انتخابات پیش رو از فوق دیپلم به فوق لیسانس یاد آور شد: به هر صورت این مسائل تغییراتی را در شرایط می دهد و مسائل را کمی اضافه تر و کمی تر از قبل می کند که باید به این مباحث نیز توجه شود اما به هر صورت موضع دولت اجرای قانونمندی دقیق در تمام مراحل فرآیند انتخابات بوده و در حد امکان وظیفه خود در این چارچوب را اجرا می کند.

سکه به جای عیدی؟

الهام درخصوص اخبار منتشر شده مبنی بر جایگزینی سکه به جای عیدی دولت به کارمندانش، گفت: این موضوع تصمیم دولت نبوده و صرفا نظریه ای بود که اعلام شد اما دولت تصمیمی در خصوص آن نگرفته بود.

سخنگوی دولت افزود: بنابراین چنین موضعی نه از سوی دولت اتخاذ شده و نه لغو شده است و لذا در این زمینه دولت هنوز وارد فرآیند تصمیم گیری نشده پس فعلا موضوع طبق روال گذشته خواهد بود مگر اینکه تغییری در آن ایجاد شود.

برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی؟

وی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه گویا مجددا برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی افزایش یافته است، به تشریح فرآیند قانونی برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی پرداخت و گفت: اگر آماری که در این خصوص داده می شود به تسهیلات بخش خصوصی مرتبط باشد ارتباطی به دولت ندارد.

الهام تاکید کرد: دولت از حساب جاری و بودجه بدون مصوبه مجلس استفاده نکرده و نخواهد کرد اما بخش خصوصی می تواند به صورت تسهیلات از این موضوع بهره برداری کند که اگر این بهره برداری صورت گرفته باشد امری کاملا مثبت بوده است.

کمبود در تحویل مخازن سوخت

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص مشکلات ایجاد شده در روند تحویل مخزن سوخت برای خودروهای دو گانه سوز طبق قرارداد، گفت: البته دولت در پی این بوده که بر اساس برنامه دوگانه سوزی مسئله مخزن گاز در خودروها را اجرایی نماید اما البته حجمی که دولت دراین خصوص وارد کرده ممکن است با کمبودهایی مواجه شده باشد و لذا مشکلاتی در این عرصه پدیدار گردد که به تعهدات ماخر تبدیل می شود و این مسئله به معنای نقض تعهدات نیست.چ

حمایت دولت از چغندرکاران

وی همچنین در خصوص مسائل پیش آمده برای تعدادی از چغندرکاران تصریح کرد: دولت از چغندرکاران حمایت می کند و در این خصوص مشکلی ازنظر ما وجود ندارد اما ادعاهای سال گذشته دیگر قابل تکرار نیست.

نباید فرصت ها را سوزاند

غلامحسین الهام با بیان اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی شفاف و روشن است، گفت: ایران در سیاست خارجی خود همکاری با همه کشورها را در دستور کار دارد و دولت های خارجی نیز باید در این شرایط واقع بین و فرصت شناس باشند نه اینکه فرصت های بوجود آمده را بسوزانند.

به گزارش مهر، الهام در ادامه این نشست با بیان این مطلب اظهار داشت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف از جمله فناوری و هسته ای شفاف و بر اساس پایبندی به حقوق بین الملل است و این موضوع را بارها اثبات کرده است که مبنای نظری و ایدئولوژی آن نیز صلح و رفتار مسالمت آمیز است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همکاری بین المللی در عرصه های فقر زدایی، ایجاد روابط عادلانه بین همه دولت ها و کمک به ارتقاء مردم در همه سطوح را در دستور کار دارد.

پیشنهاد به کشورهای خارجی

سخنگوی دولت تاکید کرد: جمهوری اسلامی هیچ گاه به دنبال تهدید و تجاوز نبوده و رفتار ایران در سال های گذشته بیانگر این موضوع است.

الهام برقراری ارتباط مناسب با کشورهای جهان را یکی دیگر از اهداف جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: دولت ایران در سیاست خارجی خود به دنبال آن است تا با برقراری ارتباط با تمامی کشورها بتواند صلح و امنیت را برقرار کند. ایران به دنبال آن است تا با ارتباط مناسب از ادبیات یکجانبه گرایانه و تهدید جلوگیری کند.

وی افزود: امروز ما به کشورهای خارجی این پیشنهاد را می دهیم که دست از ادبیات یکجانبه گرایانه و تهدید بردارند و به جای از دست دادن فرصت ها واقع بین باشند و از دعوت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری های بین المللی استقبال کنند.

افزایش بهره مالکانه

سخنگوی دولت درپاسخ به سئوال خبرنگاری درباره افزایش بهره مالکانه و تاثیر آن در بورس نیز گفت: دولت در این زمینه هیچ برنامه و یا تغییری ندارد. بحث افزایش بهره مالکانه نیز در دولت مطرح نیست، دولت در این زمینه انتظار دارد که مجلس هم در تصویب بودجه نظرات دولت را لحاظ کند و خارج از منابعی که غیر قابل تحقق است ، در بودجه پیشنهاد نکند.

وی همچنین از مجلس خواست تا از تصمیماتی که باعث شوک بازار می شود، خودداری کند چرا که تصمیماتی که باعث تکان خوردن بازار می شود به نفع اقتصاد کشور نیست.

اختلاف در هزینه واردات بنزین

در ادامه این نشست خبری، خبرنگاری از سخنگوی دولت درباره اختلاف هزینه واردات بنزین که کمیسیون تلفیق آن را اعلام کرده است پرسید که الهام در پاسخ گفت: ما یک تصویب بودجه داریم و یک تفریغ بودجه که هر دوی اینها در مجلس انجام می شود. تلفیق بودجه برای تصمیم گیری بودجه در صحن علنی مجلس است که نظرات آنها را نمی توان جنبه رسمی داد.

سخنگوی دولت گفت: تمام مجوزهای نفتی مشخص است به طوری که مراجع قانونی می تواند در این زمینه اقدام کند و این قراردادهای را مورد بررسی قرار دهند ولی با این حال بنده پیشنهاد می دهم بهتر است سال مالی تمام شود و مرجع نظارتی هم کار خودش را انجام دهد و سپس تصمیم گیری شود.

بنزین برای سفر نوروزی

الهام در خصوص بنزین سفر نیز گفت: تبصره 13 مسئول بررسی این موضوع است که بنزین سفر بدهد یا ندهد. ولی باید بگویم که توسعه ایرانگردی وگردشگری از سیاست های دولت و جزء حقوق مردم است. دولت به دنبال آن است تا زمینه رفاه برای مردم و همچنین در کنار آن صرفه جویی در کشور را فراهم کند اما با این حال تمام تصمیمات در خصوص دادن بنزین سفر به تبصره 13 مربوط می شود.

نامه برقعی و تاخیرهای پارس جنوبی

وی همچنین درباره گزارش اخیر برقعی در زمینه تاخیر های بوجود آمده در پروژه های پارس جنوبی گفت: بنده نمی دانم نامه چه، چگونه و چرا منتشر شده، سازمان بازرسی باید کار خود را انجام دهد که این موضوع هم طبیعی است.

سخنگوی دولت ادامه داد: این پروژه ها از پروژه هایی است که همواره حساسیت داشته است به طوریکه رئیس جمهور شخصا چندین بار از این پروژه دیدن کردند البته از آنجایی که منابع آن تا حدودی از خارج تامین می شود با مشکلاتی هم روبرو می شویم ، چرا که ممکن است پیمانکار تاخیراتی در کار ایجاد کند که این موضوع قابل بررسی است اما حقوق یک کشور برای پیگیری مشکلات بر سر جای خود باقی است.

الهام تصریح کرد: دولت توجه خاصی به این پروژه گازی دارد اما با تمام این وجود روند کلی کار در عسلویه یک روند مثبت و رو به رشد بوده و تلاش های خوبی دراین دو ساله صورت گرفته که امیدوارم در یک برنامه ریزی که در دولت صورت گرفته درمدت کوتاهی به نتیجه مطلوب دست پیداکنیم و این برنامه ها نیز به اطلاع عموم مردم هر چه سریعتر برسانیم.

تشریح دستور رئیس جمهور به داوودی

وی درباره صدور نامه رئیس جمهور برای اجرایی شدن قانون شوراها، گفت: بر اساس نامه رئیس جمهور و برنامه ریزی هایی که دولت انجام داد وظایف این شوراها به کمیسیون های کارشناسی دولت واگذار شده است، این تصمیمات کار قوه مجریه را شفاف خواهد کرد و هم پاسخگو را مشخص می کند و در جهت تحقق کامل قانون اساسی از جمله اصل سوم که داشتن تشکیلات روان در نظام اداری است را محقق می سازد.

سخنگوی دولت گفت: طبق قانون دستگاه های اجرایی متشکل از رئیس جمهور، وزرا و هیئت وزیران است. حال تصمیماتی که در دستگاه های اجرایی گرفته می شود با مسئولیت این مجموعه صورت می گیرد. پس دولت با مسئولیتی که دارد با همه ظرفیت کار از کارشناسی استفاده می کند و از همه کارگروه ها و شوراها در تصمیم گیری ها و وزرا و شخص رئیس جمهور حضور خواهند داشت استفاده می شود.

الهام افزود: به نظر بنده اینگونه تصمیم گیری ها در دولت موجب می شود که مجلس بر نظارت کارهای دولت با ظرفیت بیشتری وارد عمل شود.

تبریک ایام پیروزی انقلاب اسلامی

وی در این نشست خبری ضمن تبریک ایام الله دهه مبارکه فجر گفت: امروز سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی را را جشن می گیریم. به گونه ای که با این انقلاب دست سلطه های خارجی از کشورمان برچیده شد و با پیش رو گذاشتن آزادی زمینه مشارکت در تعیین سرنوشت وشکوفایی استعدادها رقم خورد.

گفتنی است ، سخنگوی دولت در آغاز نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای جدید پزشکی و فضا، گفت: با فضایی که امروز برای کشور باز شده است، همواره توسعه وعدالت برای کشور در پیش خواهد بود. امروز ایران اسلامی با عزت و اتکا به ارزش های اسلامی خود در دستاوردهای علمی و فناوری توانایی بزرگی دست پیداکرده است که این امر نام جمهوری اسلامی ایران را بر قله های افتخار به اهتزار در آورده است.