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۱۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۴۸

خدمات دولت نهم در کاهش نرخ بیکاری موثر بوده است

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان گغت: دولت نهم با اختصاص یک هزار و 84 میلیارد تومان اعتبار در زمینه اشتغالزایی نقش چشمگیری در کاهش نرخ بیکاری داشته است.

بهروز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: از زمان روی کار آمدن دولت نهم تا کنون 32 هزار طرح اشتغالزا در استان همدان بررسی شده است که زمینه اشتغال 75 هزار شغل را فراهم می کند.

وی با اشاره به کاهش نرخ رشد بیکاری در استان همدان اظهار داشت: تا سال 88 تعداد 160 هزار شغل در همدان ایجاد خواهد شد.

مرادی یاد آور شد: توجه به افزایش تولید و درآمد در توسعه استان نقش ایفا می کند.

وی با تاکید بر افزایش حجم اعتبارات پروژه‌های عمرانی و سرعت عمل در اجرا، یادآور شد: افق چشم انداز آینده استان امید بخش است.

کد مطلب 633473

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