26 پروژه مخابراتی در شهرستان قاین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ظهر امروز 26 پروژه مخابراتی در شهرستان قاین با سرمایه گذاری بالغ بر 14 میلیارد و 468 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

این پروژه‌ها شامل راه اندازی مرکز BSC سیستم GPS روستایی با ظرفیت، تأسیس یک دفتر خدمات ارتباطی بین شهری، برقراری تلفن خانگی در یک روستا، 12 سایت جی اس ام روستایی، دو دفتر خدمات ارتباطی روستایی، 12 دستگاه تلفن همگانی، دو سیستم انتقال SDH ، یک هزار و 300 متر شبکه کابل، برقراری دو لینک انتقال رادیویی، راه اندازی 9 لینک انتقال فیبر نوری و تأسیس و توسعه 10 هزار متر شبکه فیبر نوری بوده است.