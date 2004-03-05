سعيد ابوطالب : عامل انفجار هاي عراق اسرائيلي ها هستند

سعيد ابوطالب منتخب مردم تهران درمجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اين مطلب، ايجاد تفرقه و كينه ميان مذاهب شيعه وسني درعراق وميان ملتهاي ايران وعراق را از مهمترين انگيزه هاي عمليات هاي تروريستي روزهاي اخير درعراق برشمرد.

وي درخصوص احتمال ارتباط اختلافات مذهبي درانفجارهاي عراق گفت: اهل تسنن عراق به هيچ عنوان انگيزه اين اقدامات را ندارند اگرچه در شمال بغداد و فلوجه و تكريت با آمريكايي ها درگيرند اما هيچ مشكلي با شيعيان نداشته و اصالتا به مردم ايران به دليل

رابطه هاي فرهنگي و قومي علاقه دارند .

وي در پاسخ به اين سوال كه چه كساني را عامل اصلي انفجارها مي داند گفت: اسرائيل بزرگترين تهديد عليه خود را در شرايط حاضر جمهوري اسلامي ايران مي بيند و به هيچ عنوان مايل نيست شورمذهبي و منافع مادي ايرانيان را به عراق برسد و سبب تاثير پذيري مردم عراق شود.

ابوطالب اين انگيزه را در رژيم صهيونيستي سبب ساز انفجار منجربه شهادت آيت الله حكيم خواند وبا اشاره به تاكيد رسانه هاي جهان بردست داشتن اين رژيم درانفجارهاي اخيردركليساهاي تركيه گفت: رژيم صهيونيستي با چنين سابقه اي ميتواند عامل اصلي انفجارها درعراق باشد .

وي با اشاره به برنامه ريزي هاي دقيق و حجم گسترده انفجارهاي اخير درعراق گفت: هرچند تامين امنيت شهركربلا با خود مردم عراق است اما با توجه به ورود اين ميزان مواد منفجره و سازماندهي دقيق آن در شهر درشرايطي كه ورودي هاي شهر تحت كنترل اطلاعاتي و نظامي آمريكاست و همچنين برنامه ريزي براي عمليات تروريستي در كاظمين كه تحت كنترل دقيق نيروهاي اشغالگر است مي توان مطمئن بود كه آمريكايي ها از وضعيت روز عاشورا كاملا اطلاع داشته و در اين خصوص اغماض كرده اند البته اين درشرايطي است كه فكر كنيم اقدامات با برنامه ريزي خود آمريكايي ها نبوده باشد.

ابوطالب بااشاره به بي رحمي و سرعت عمل نيروهاي آمريكايي درهنگامه هاي احساس تهديد نسبت به مواضع خود درعراق ، به دستگيري چندي پيش خبرنگاران ايراني در پي حمله به يكي از پايگاه هاي آمريكا درنزديكي دفترخبرنگاران در بغداد اشاره كرد و گفت : اين باوركردني نيست كه مردم داخل شهر با خمپاره مورد هدف قرار بگيرند و آمريكايي ها از دستگيري مسببان ناتوان باشند با توجه به اينكه تا اين ساعت كار اطلاعاتي و دستگيري عاملان انفجار هاي عراق مردمي بوده است.

