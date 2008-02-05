مردم تهران نگران پس از مرگ خود نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب درحاشیه جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران پیرامون تعیین تکلیف احداث گورستانهای جدید شهر تهران و توسعه بهشت زهرا یادآور شد: در مورد گورستان شرق تهران نامه ای به فرماندهی کل قوا فرستاده شده است و امیدواریم با ابلاغ دستورات لازم ، مشکل تملک زمین و احداث گورستان جدید در زمین ارتش در شرق تهران حل شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در این زمینه توسط شهرداری و ارتش افزود: علی رغم برگزاری این جلسات ، نتیجه ای حاصل نشده است ولی امیدواری زیادی برای حل این مشکل داریم.

شکیب همچنین در مورد موضوع احداث گورستان در غرب تهران نیز افزود: به خاطر حریم تهران و مشکلات آن، تاسیس شهرهای جدید و پاره ای از مسائل، با مشکلات پیچیده تری دراین زمینه روبرو هستیم.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در خصوص توسعه بهشت زهرا هم گفت: توسعه بهشت زهرا در این منطقه علی رغم دارا بودن مجوزهای قانونی به علت وجود معارضین جدید با مشکل روبرو شده و این مسئله در حال پیگیری است و هنوز به صورت نهایی حل نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اواخر جلسه امروز معصومه ابتکار، رئیس کمیته زیست میحطی شورا در قالب تذکری یاد آور شد: خبرهای منتشر شده در مورد تکمیل ظرفیت بهشت زهرا اشتیاق تهرانی‌ها را برای مردن زیاد می کند.

ابتکار با ابراز نگرانی از تکمیل ظرفیت بهشت زهرا افزود: مردم تهران می گویند در تهران مستاجر بودیم و حالا در بهشت زهرا هم جا نداریم.