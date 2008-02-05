تنوع قومیت در آذربایجان غربی نقش مهمی در امنیت پایدار منطقه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام حمید راحلی رئیس مرکز بزرگ اسلامی آذربایجان غربی ظهر امروز در همایش "پلیس، بصیرت، وحدت" که با حضور جمعی از روحانیون اهل سنت استان برگزار شد دو عامل تنوع قومیت و ادیان و مذاهب را در استان مهم و سازنده خواند و افزود: این دو پتانسیل و ظرفیت مهمی برای ایجاد و ارتقای وحدت ملی و همبستگی دارند و باید از این عوامل به نفع مصالح کشور بهره گرفت.

وی همچنین به نقش مهم روحانیت در پیروزی انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: انقلاب اسلامی در سایه تلاشها و مجاهدتهای این قشر فرهیخته و دانشمند و با همت مردم به پیروزی رسید.

وی مردم را به هوشیاری در برابر تهدیدهای استکبار جهانی فراخواند و گفت: وظیفه آحاد مردم، اندیشمندان و فرهیختگان استان است که آگاهانه در مسیر انقلاب گام بردارند و با اختلاف و تفرقه افکنی دشمنان اسلام مبارزه کنند.

در ادامه این همایش رئیس عقیدتی سیاسی استان انقلاب را مبارکترین میراث تاریخ برشمرد و اظهار داشت: این میراثی است از پیشینیان و کسانی که دغدغه دین دارند و همه چیز خود را در راه خدا از دست داده و در راستای اعتلای کلمة الله گام برداشته اند.

حجت الاسلام حسن تقی لو افزود: به برکت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مفاهیم و آموزه های دینی و قرآنی، سیره نبوی و بزرگان دین ترویج پیدا کرد و مردم به هویت اسلامی و قرآنی خود بازگشتند.

فرمانده نیروی انتظامی اذربایجان غربی دیگر سخنران این گردهمایی با بیان اینکه امنیت به صورت کامل در مرزها واستان برقرار است، اظهار داشت: هم اکنون کشورهای غربی به سردکردگی آمریکا با امکانات و تجهیزات مختلف سعی در خدشه دار کردن این امنیت هستند که فعالیتها شبکه مختلف ماهواره ای به زبان های ترکی و فارسی و تصویب سالانه دهها هزار دلار برای تخریب چهره انقلاب واسلام نمونه بارز این فعالیت هاست.

سردار کرمی با نزدیک شدن برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس در کشور اشاره کرد و از روحانیون و علما خواست تا مردم را با مسائل سیاسی و امنیتی منطقه و از تهدیدهای دشمنان بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی آگاه سازند.

وی همچنین به تشدید فعالیت گروهها ونحله خرافی در استان اشاره کرد و گفت: ایام الله دهه فجر وهمزمانی با ایام ماه محرم فرصت مناسبی است تا مردم به خصوص نسل جوان را با اندیشه های واقعی اسلام وانقلاب و نهضت عاشوراست.