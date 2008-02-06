بهره برداری از چند پروژه عمرانی در دانشگاه بجنورد / رشد 3 برابری اعضای هیئت علمی دانشگاه بجنورد

محسن طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: احداث ساختمان آموزشی دانشگاه بجنورد به مساحت یک هزار و 900 متر مربع دارای پیشرفت 90 درصدی است و 80 درصد از سوله چند منظوره دانشگاه به مساحت 600 متر مربع به پایان رسیده است.

وی در خصوص سایر پروژه های عمرانی دانشگاه بجنورد گفت: بیش از 50 درصد عملیات ساخت خانه فرهنگ به مساحت 600 مترمربع انجام شده و همچنین حدود 40 درصد ساختمان کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه بجنورد که دارای مساحت 2 هزار و 200 مترمربع است نیز ساخته شده است.

رئیس دانشگاه بجنورد از فعالیت 728 دانشجو در 6 رشته در مقطع کارشناسی و 2 رشته در مقطع کاردانی در این دانشگاه خبر داد و گفت: تعداد هیئت علمی دانشگاه بجنورد تا تابستان گذشته 6 نفر بود و اکنون آمار هیئت علمی دانشگاه به 20 نفر افزایش پیدا کرده که 4 نفر از آنها استادیار و بقیه مربی هستند.

طالب زاده از همکاری 40 مدرس حق التدریسی و دو استاد پروازی با دانشگاه بجنورد خبر داد.