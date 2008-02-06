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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۵۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بهره برداری از چند پروژه عمرانی در دانشگاه بجنورد / رشد 3 برابری اعضای هیئت علمی دانشگاه بجنورد

بهره برداری از چند پروژه عمرانی در دانشگاه بجنورد / رشد 3 برابری اعضای هیئت علمی دانشگاه بجنورد

ساختمان آموزشی دانشگاه تازه تاسیس بجنورد به گفته رئیس این دانشگاه در آستانه بهره برداری قرار دارد.

محسن طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: احداث ساختمان آموزشی دانشگاه بجنورد به مساحت یک هزار و 900 متر مربع دارای پیشرفت 90 درصدی است و 80 درصد از سوله چند منظوره دانشگاه به مساحت 600 متر مربع به پایان رسیده است.

وی در خصوص سایر پروژه های عمرانی دانشگاه بجنورد گفت: بیش از 50 درصد عملیات ساخت خانه فرهنگ به مساحت 600 مترمربع انجام شده و همچنین حدود 40 درصد ساختمان کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه بجنورد که دارای مساحت 2 هزار و 200 مترمربع است نیز ساخته شده است.

رئیس دانشگاه بجنورد از فعالیت 728 دانشجو در 6 رشته در مقطع کارشناسی و 2 رشته در مقطع کاردانی در این دانشگاه خبر داد و گفت: تعداد هیئت علمی دانشگاه بجنورد تا تابستان گذشته 6 نفر بود و اکنون آمار هیئت علمی دانشگاه به 20 نفر افزایش پیدا کرده که 4 نفر از آنها استادیار و بقیه مربی هستند.

طالب زاده از همکاری 40 مدرس حق التدریسی و دو استاد پروازی با دانشگاه بجنورد خبر داد.

کد مطلب 633488

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