باز کردن درب سرویس بهداشتی با SMS در فنلاند!

به گزارش خبرگزاری مهر، فنلاند که محل تولد رهبر جهانی تلفن همراه نوکیاست و در واقع تلفن همراه در این کشور سمبل صنعت بومی به شمار می رود، قصد دارد از این پس در کنار عملکردهای مختلف این دستگاه همراه، کلید بازکردن در سرویسهای بهداشتی عمومی را هم اضافه کند.

در حقیقت سازمان مدیریت ارائه دهنده خدمات شهری در فنلاند سرویسی را راه اندازی کرده است که با کمک آن در سرویسهای بهداشتی عمومی با ارسال یک پیام کوتاه باز می شود.

این ایده در راستای مبارزه با خرابکاری در سرویسهای بهداشتی خیابانها به مرحله اجرا رسیده است.

براساس گزارش Cellular News، کاربری که به استفاده از سرویس بهداشتی نیاز دارد باید پشت در بسته بماند و پیام کوتاه "بازکن" را با تلفن همراه خود نوشته و این پیام را برای شماره ای که از خارج محل سرویس بهداشتی آن را کنترل می کند، ارسال کند. به محض ارسال این پیام در دستشویی به صورت کنترل از راه دور باز می شود.