کتاب " یورگن هابرماس و مکتب فرانکفورت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العرب آنلاین، نویسنده در کتاب " یورگن هابرماس و مکتب فرانکفورت" به تفکرات و اندیشههای هابرماس اشاره میکند و میگوید: به جای اینکه وی به متافیزیک نزدیک شود به منظور ارائه معیارهای حقیقی خود بر شروط ارتباط زبانی تأکید میکند، زیرا زبان در نظر او گفتگوی میان اندیشههای نو به شمار می رود که با هدف تفاهم و رشد صورت میگیرد بی آنکه به خشونت پناه برد.
مؤلف در ادامه به نظریههای متقدمان مکتب فرانکفورت چون هورکهایمر، تئودور آدورنو، اریک فروم و والتر بنیامین اشاره و در ادامه آنها را با نظریه یورگن هابرماس مقایسه میکند.
حسن مصدق در ادامه میآورد: هابرماس سعی میکند تا دایره المعارفی ترکیبی از محورهای فلسفه و جامعه شناسی ارائه کند که این ترکیب اصیل از اهمیت بهسزایی برخوردار است و لازمه جهان فعلی به شمار میرود.
این مؤلف در ادامه آورده است: او یکی از بزرگترین اندیشمندان و نظریه پردازان معاصر در زمینه فلسفه انتقادی به شمار می رود.
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