به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت ارشاد، محمد حسین صفارهرندی صبح امروز در جمع اعضای شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی ششمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) که با حضور استاندار خراسان رضوی و قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد گفت: دولت نهم تکیه بر این مهم دارد که عصر ما باید عصر نشاط و امید باشد و نقطه امید و شادمانی را می توان از این راه و با محوریت امام رضا (ع) گسترش داد.

وی افزود: تنها امام معصومی که مرقد مطهر آن در ایران اسلامی قرار دارد، امام هشتم است و به اعتبار آن می توان به سایر ائمه معصومین توسل جست و فعالیتها و زندگی خود را مطابق انتظار آنها تنظیم ساخت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارتقای سطح کیفی برپایی جشنواره را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: در کنار تمام سیاستهای اجرایی برای برپایی جشنواره، جای خالی ارائه فرهنگها و آدابهای مختلف کشور در عرض ارادت مخصوص به ساحت امام رضا (ع ) در جشنها و سوگها در قالب نمایشگاه مشهود است.

وی با تقدیر از دست اندرکاران برپایی این جشنواره، روند پیشرفت آن را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: جشنواره امام رضا (ع ) از حالت مهجوری و غربت اولیه خارج شده و در مسیر پیشرفت و تعالی پیش می رود.

در این نشست جعفری دبیر جشنواره، گزارشی از روند برپایی پنجمین دوره ارائه کرد و گفت: بیش از 15 هزار اثر از هنرمندان کشور به جشنواره پنجم ارسال شد و 32 نفر از شخصیتهای برجسته فرهنگی در گسترده جهان اسلام نیز حضور یافتند.

محمد جواد محمدی زاده استاندار خراسان رضوی نیز طی سخنانی با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این جشنواره پیشنهادهای خود را درخصوص بهتر برگزار شدن جشنواره های آتی ارائه کرد.

وی طرح نامگذاری روز ولادت حضرت رضا (ع) به عنوان عید ملی، برگزاری این جشنواره در چند کشور خارجی، توجه به ارتقای کیفیت برپایی جشنواره و سفارش آثار به هنرمندان را از جمله پیشنهادها مطرح کرد.

همچنین نمایندگانی از صداوسیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و تعدادی از معاونین و مدیران ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهادات خود را درباره برگزاری این جشنواره اعلام کردند.