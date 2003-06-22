شوراي شهر در باره تفويض اختيارات جديد شهرداري مورد مشورت قرار نگرفته است

حسن زياري در گفتگو با خبر نگاراجتماعي خبرگزاري مهر گفت : در مورد تصميمات اخير در خصوص وا گذاري بخشي از اختيارات سه وزارتخانه هنوز چيزي به شوراي شهرابلاغ نشده است ومنطق ايجاب مي كند وزارت كشور شهرداري تهران را كه پايتخت كشور وداراي جمعيت ميليوني است در مورد تفويض اختيارات جديد مورد تعامل قرار دهد و نظرات شورا و شهرداري را جويا شود .

وي در مورد اظهار نظر بر خي از مديراني كه وظايف تحت اختيارشان قرار است به شهرداري تفويض شود ، مبني بر نا تواني شهرداري در پذيرش اختيارات جديد گفت : اين واكنش طبيعي سازماني است كه احساس مي كند بخشي از مسووليت هايش را دارد از دست مي دهد و به خود حق قضاوت مي دهد.

.وي افزود : شوراي شهر نيز در مورد اين تفويض اختيارات جلساتي داشته است اما تعامل دو سويه اي وجود نداشته و تصميم گيري ها جاي ديگري است .

وي افزود: شورا و شهرداري مي خواهند با كمك دولت و ساير ارگانها كار مثبت انجام دهند و براي ايجاد نظم و سامان دهي امور امده اند و انتظار اين است كه براي پذيرش و ظايف جديد ارگانهاي مختلف با هم در مورد وظايف و شرح وظايف بحث و گفتگو كنند.

زياري گفت: پذيرش اختيارات جديد تنها در صورتي عملي است كه بودجه و اختياراتي كه وزارتي بوده است در اختيار شهرداري ها قرار بگيرد .

گفتني است از مجموع 23 وظيفه اي كه براي مديريت جامع شهري بايد به شهرداري ها واگذار شود ، براي تفويض پنج وظيفه از وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و جهاد و كشاورزي توافق كرده اند و چگو نگي واگذاري اين اختيارات هم اكنون در كميته اي متشكل از سازمان مديريت و برنامه ريزي ، وزارت كشور ، و دستگاههاي ذي ربط در حال بر آوردكردن امكانات ، تجهيزات ، اعتبارات و تغييرات و اصلاحات لازم در قوانين و تنظيم برنامه زمانبندي اجراي اين مصوبه است.